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Справа Тандира: засідання щодо вироку було перенесено одразу після початку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Справа Тандира: засідання щодо вироку було перенесено одразу після початку
Наступне засідання у справі судді Тандира відбудеться через місяць
фото: Судовий репортер

Тандира до суду доставили під конвоєм

Засідання у справі екссудді Олексія Тандира у справі про смертельне ДТП на блокпосту перенесли на 15 вересня через повітряну тривогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що Тандира до суду доставили під конвоєм. Його адвокат повідомив, що долучиться до засідання онлайн після відбою тривоги.

Суд відклав засідання на 15 вересня, 12:30. На цей час заплановано розгляд клопотання про відвід судді Івана Бандури.

Якщо суд задовольнить клопотання, розгляд справи продовжиться з іншим суддею. У разі відмови Тандиру нададуть останнє слово, після чого суд ухвалюватиме рішення у справі.

Що відомо про смертельне ДТП за участі Тандира

У ніч на 26 травня 2023 року на в'їзді в Київ з боку Житомира голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир автомобілем збив військовослужбовця Нацгвардії Вадима Бондаренка, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці.

Повідомлялось, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця. Цього ж дня судді повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

27 травня суд обрав Тандиру запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Надалі його неодноразово продовжували.

У липні 2023 року в ДБР повідомили, що судово-психологічна експертиза показала: на момент ДТП Тандир перебував у стані алкогольного сп'яніння. У серпні ДБР завершило досудове розслідування, а 21 серпня справу передали до суду.

У Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках. Дружина загиблого Анна Бондаренко подала цивільний позов до Тандира на 40 мільйонів гривень. 

На засіданні суду 4 квітня 2024 року адвокати Тандира просили суд відпустити їхнього підзахисного із СІЗО для проходження військової служби.

6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя звільнила Тандира з посади судді Макарівського районного суду.

Прокурор просив суд призначити покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років.

Київський апеляційний суд зменшив заставу екссудді Олексію Тандиру, Феміда ухвалила рішення зменшити заставу у майже шість разів – з близько 120 млн грн до 20 млн грн. 

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Теги: суд вбивство суддя Тандир Нацгвардія ДТП

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