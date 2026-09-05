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Балістична атака повністю зупинила металургійний комбінат у Кам’янському

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Балістична атака повністю зупинила металургійний комбінат у Кам’янському
Російський удар спричинив руйнування на території «Каметсталі»
фото: група «Метінвест»

Унаслідок удару пошкоджено ключові виробничі об'єкти та інфраструктуру «Каметсталі»

Комбінат «Каметсталь» у Кам’янському повністю зупинив виробничі процеси після російського балістичного удару в ніч на 5 вересня. Внаслідок атаки пошкоджено ключові виробничі об’єкти та інфраструктуру підприємства. Терміни відновлення роботи наразі невідомі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву групи «Метінвест».

За даними компанії, російський удар пошкодив аглодоменне виробництво, енергетичну та транспортну інфраструктуру «Каметсталі». Через наслідки атаки комбінат був змушений повністю припинити всі виробничі процеси.

Наразі на підприємстві проводять невідкладні аварійно-відновлювальні роботи. Після розбору завалів фахівці мають обстежити пошкоджені ділянки, обладнання та інфраструктуру, щоб встановити масштаби руйнувань і визначити можливість відновлення виробництва.

РФ завдала балістичного удару по комбінату «Каметсталь»
РФ завдала балістичного удару по комбінату «Каметсталь»
фото: група «Метінвест»
Пошкоджено ключові виробничі об'єкти та інфраструктуру
Пошкоджено ключові виробничі об'єкти та інфраструктуру
фото: група «Метінвест»

У «Метінвесті» також повідомили, що від оголошення повітряної тривоги до ракетного удару минуло лише кілька хвилин. Через це всі працівники не встигли дістатися до захисних споруд.

Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей: четверо працівників «Каметсталі» та один співробітник підрядної організації. Ще четверо працівників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їм надали медичну допомогу та передали під нагляд лікарів.

Операційний директор «Метінвесту» Олександр Мироненко наголосив, що на території підприємства не було військових цілей, техніки чи військового виробництва. За його словами, комбінат виробляв чавун і сталь для цивільних потреб. 

«Каметсталь» є єдиним в Україні виробником катаної осьової заготовки для залізничного транспорту. Також підприємство виробляє шпунтові палі типу Ларсен, контактні рейки для метрополітену та сталеву смугу для алюмінієвих електролізерів.

У Кам’янському 5 вересня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. На підприємствах групи «Метінвест» приспущено прапори.

Нагадаємо, у серпні російський балістичний удар також повністю зупинив роботу металургійного комбінату «Запоріжсталь». Внаслідок атаки загинули семеро працівників, були пошкоджені енергетичні підрозділи та інфраструктура підприємств «Метінвесту», а також основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.

27 серпня росіяни повторно атакували комбінат, поціливши у місце, де під час попереднього обстрілу загинули працівники.

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Теги: російська ракета балістичні ракети Дніпропетровщина завод металургія

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