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Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Нікопольщині: загинули пʼятеро людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Нікопольщині: загинули пʼятеро людей
Лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу
фото: Олександр Ганжа/Telegram

Пʼятеро людей загинули через російський удар

Сьогодні, 16 вересня, російська терористична армія вдарила по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«Росіяни поцілили по автобусу безпілотником. Пʼятеро людей загинули на місці. Семеро поранених зараз під наглядом лікарів. Їм надають усю необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві вранці 16 вересня пролунали вибухи через ворожу атаку російських безпілотників. У Святошинському районі після атаки російського безпілотника загорілася складська будівля. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Зокрема, унаслідок російської атаки 16 вересня на Київ є постраждала людина.

Також росіяни атакували дроном пасажирський поїзд Київ – Миколаїв. Обійшлося без постраждалих.

До того ж за минулу добу та сьогоднішній ранок в Київській області пошкоджено 17 об’єктів. Наслідки зафіксовані у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах.

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Теги: Дніпропетровщина війна

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