Зеленський назвав імена дітей, які загинули від удару по Кривому Рогу

У людей було лише кілька хвилин після запуску з району Таганрога на території ворога. Серед загиблих, на жаль, 9 дорослих.

Президент України Володимир Зеленський повідомив імена дітей, які загинули у Кривому Розі після удару російської балістичної ракети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

«Трирічний Тимофій, на жаль, помер сьогодні в лікарні. Семирічний Радислав. Аріна, якій назавжди теж 7 років. Дев’ятирічний Герман. П’ятнадцятирічний Данило. П’ятнадцятирічний Микита. П’ятнадцятирічна Аліна. Костянтин, якому назавжди 16 років. Нікіта – 17 років. Це діти, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу», – розповів Зеленський.

За його словами, у людей було лише кілька хвилин після запуску з району Таганрога на території ворога. Серед загиблих, на жаль, 9 дорослих.

«Ракета влучила просто по вулиці – навколо звичайні будинки, дитячий майданчик, магазини, ресторан. Ще 62 людини постраждали від удару, серед них 12 дітей. Є дуже важкі поранені, зараз вони в лікарнях. Медики роблять усе можливе, щоб врятувати життя», – зазначив Зеленський.

На додачу до цієї балістики росіяни застосували вчора проти Кривого Рогу ударні дрони – просто в час рятувальної операції. Через удар дронами 7 людей були поранені, одна людина загинула.

«Просто не буває глибших цинізму, підлості й ненависті до людей, ніж ті, які Росія собою зараз уособлює», – підкреслив Зеленський.

Також президент зауважив, що російська атака не має залишатись без уваги світової спільноти.

«Кривий Ріг і всю Україну вчора й сьогодні вже багато хто підтримав. Я вдячний за принципову позицію міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Австрії. Дякую за позицію та підтримку Високій представниці Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Ми цінуємо, що принципово висловилися Посольства Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини. На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово «російська» бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до 72, із них 17 перебувають у важкому стані.