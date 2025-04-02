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Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд завершив допит свідків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд завершив допит свідків
Артем Косов – обвинувачений у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Київ, 1 квітня 2025 року.
фото: Ліля Гончарук. Суспільне Новини

На запитання суду відповів друг загиблого Максима Назар. На допит він прийшов з психологом і татом

У Шевченківському районному суді Києва допитали чотирьох останніх свідків у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Загалом було допитано 21 свідка. Обвинувачений у справі – колишній співробітник Управління державної охорони Артем Косов. Про це  повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне Новини.  

На запитання суду 1 квітня відповідав друг загиблого Максима Назар. На допит він прийшов з психологом і татом. Хлопець розповів, що торік у квітні друзі гуляли на Подолі, думали піти на Майдан Незалежності і поїхати на метро. Але пішли на фунікулер, щоб піднятися і прогулятися Софіївською площею.

«Я сів посередині у вагоні, мої друзі стояли. До Максима звернувся Косов і запитав: «Ти будеш захищати Україну?». Він сказав: «Буду, коли наступить час», – сказав хлопець.

Після виходу з вагона, за словами свідка, Максим йшов останнім. «Я побачив, як несеться Косов, бере Максима за плечі і кидає в скло. Косова почали відтягувати, бо він його нанизував на скло. Ми почали його відтягувати. Він взяв його за одяг двома руками і кинув в скло. Я бачив, як якась жінка оглядала Максима. Ще один наш друг в цей момент тримав Косова. Також Артем Косов сказав: «Я тебе теж вб'ю». Потім підбігла поліція, я показав, що це зробив Косов», – пригадував Назар.

Захисники Косава запитували Назара, чи отримував хлопець погрози у цій справі. Він відповів негативно.  Психолог Назара зауважив, що подія травматична і хлопець може певні моменти не пам'ятати.

Також друг загиблого Максима розповів, що компанія вживала слабоалкогольні напої, випили півбанки. На питання чи були тютюнові вироби, Назар відповів, що не вживали.

Мама загиблого підлітка з його фото в руках на засіданні Шевченківського райсуду. Київ, 1 квітня 2025 року
Мама загиблого підлітка з його фото в руках на засіданні Шевченківського райсуду. Київ, 1 квітня 2025 року
фото: Ліля Гончарук. Суспільне Новини

У суді 1 квітня слухали також жінку, яка їхала з компанією підлітків і Косовим в одному вагоні.

«Я побачила, як летить скло, як зверху летить чоловік в формі кольору хакі. Я побачила, як лежить хлопчик, там була дуже велика рана в крові. Хлопці тримали іншого чоловіка. Я бачила рану, вона була дуже велика, на всю шию. Підсудний нахилився над хлопчиком, сказав тримай руку, я думала він хоче накласти жгут», – розповіла жінка.

Друга обвинуваченого Косова Сергій у суді розповів, що вони зустрілись і поїхали в ресторан на Арсенальній. «Келих пива, зʼїли порцію ребра. Потім пішли гуляти, зайшли в заклад, випили там, скільки – не пам’ятаю. Далі пішли в сторону фунікулера, це була десь 16-17 година. Потім ми зайшли фунікулер, я стояв в перших дверях, Артем був за спиною. Артем спілкувався з кимось, чув його голос, але не бачив – з ким. Спілкування було не дружнє. Я так зрозумів, він спілкувався з молоддю чи зауваження робив. Далі, на піднятті, відкрились двері, я трішки затримався. Подивився – Артема немає, я дзвонив йому, але Артем не брав. Тоді почали їхати швидка, поліція», – розповів свідок.

На запитання захисників Сергій відповів, що алкоголь вживали, наркотичні засоби – ні.

«Ми були випивші, але щоб падати з ніг – такого не було. Для мене це був чудовий день, я був у відпустці», – сказав Сергій.

Наступне судове засідання у цій справі заплановане на 9 квітня. До цього часу сторона захисту має ознайомитись з письмовими доказами, що їх надала сторона обвинувачення.

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року хлопець загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої».

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфлікту з підлітком служив водієм в Управлінні державної охорони. Під час трагедії він не був при виконанні службових обов'язків та перебував у стані алкогольного сп'яніння. Згодом чоловіку повідомили підозру в умисному вбивстві.

Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дають свідчення.

Печерський районний суд Києва на засіданні 9 квітня обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера до 5 червня без альтернативи застави. Запобіжний захід кілька разів продовжували. Востаннє — до 2 травня 2025 року.

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Теги: метро вбивство допит фунікулер суд

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