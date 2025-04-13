Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Суми: окупанти вдарили по приміщенню, де мала відбутись дитяча вистава

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Суми: окупанти вдарили по приміщенню, де мала відбутись дитяча вистава
Конгрес-центр СумДУ після російської атаки
фото: Омбудсмен / соцмережі

РФ цілилась по дітях під час атаки на Суми

У приміщенні Конгрес-центру СумДУ в Сумах, який сьогодні зруйнували російські терористи, об 11:00 була запланована дитяча вистава. Як повідомляє «Главком», відповідну інформацію можна знайти на агрегаторі онлайн-квитків.

Виставу «Примхлива принцеса» мав ставити Сумський театр для дітей та юнацтва.

Суми: окупанти вдарили по приміщенню, де мала відбутись дитяча вистава фото 1

Якби приліт був трохи згодом – серед жертв могло б бути багато дітей.

Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.

Станом на 14:15 відомо вже про 31 загиблого в Сумах після удару російських балістичних ракет. Серед загиблих – двоє дітей. Також понад 80 людей поранені, зокрема десять дітей.

РФ вдарила ракетою з касетними боєприпасами.

Читайте також:

Теги: Суми війна окупанти театр діти ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російської атаки на Суми
Атака на Суми: МЗС звернулось з терміновим проханням до партнерів
Сьогодні, 13:24
Наслідки російського удару по Сумах
Навіщо росіяни убили десятки мирних у Сумах? Путінські пропагандисти і колаборанти шукають пояснення
Сьогодні, 12:56
Який вигляд має центр Сум після атаки: моторошні кадри
Який вигляд має центр Сум після атаки: моторошні кадри
Сьогодні, 12:29
Місцеві повідомляють, що удар прийшовся по громадському транспорту у центрі Сум
Росія вдарила балістикою по Сумах у Вербну неділю: десятки жертв (фото, відео)
Сьогодні, 11:41
Наслідки ворожого удару по Сумах
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки по Сумах
Сьогодні, 11:28
Ворог збільшив інтенсивність штурмів прикордонних позицій Сумщини на 30%
Росія хоче повністю або частково оточити Суми – ВВС
11 квiтня, 10:25
Противник намагається вибити ЗСУ з Курської області, тому заходить на Сумщину
Прорив росіян на Сумщині: прикордонники розповіли про ситуацію
29 березня, 18:44
Пошкоджений будинок у Сумах
Кількість постраждалих після ракетного удару по Сумах зросла
26 березня, 00:32
Рятувальники демонтують аварійні конструкції у пошкоджених багатоповерхових житлових будинках
У Сумах зросла кількість постраждалих після ракетного удару
25 березня, 11:29

Події в Україні

Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
Буданов назвав виконавців воєнного злочину в Сумах
Буданов назвав виконавців воєнного злочину в Сумах
Суми: окупанти вдарили по приміщенню, де мала відбутись дитяча вистава
Суми: окупанти вдарили по приміщенню, де мала відбутись дитяча вистава
У Сумах вже понад 30 загиблих та 90 поранених: фото, відео (оновлено)
У Сумах вже понад 30 загиблих та 90 поранених: фото, відео (оновлено)
У Харкові безпілотник вдарив по дитячому садочку
У Харкові безпілотник вдарив по дитячому садочку
РФ вдарила по Сумах ракетою з касетними боєприпасами
РФ вдарила по Сумах ракетою з касетними боєприпасами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 квітня: ситуація на фронті
82K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 квітня 2025
47K
Командири російського полоненого переконували матір, що син загинув, і пропонували забрати тіло
18K
У Києві затримано відомого футболіста
16K
Тюрма – наче курорт. Як живуть та на що скаржаться окупанти у полоні

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua