Суми: окупанти вдарили по приміщенню, де мала відбутись дитяча вистава

РФ цілилась по дітях під час атаки на Суми

У приміщенні Конгрес-центру СумДУ в Сумах, який сьогодні зруйнували російські терористи, об 11:00 була запланована дитяча вистава. Як повідомляє «Главком», відповідну інформацію можна знайти на агрегаторі онлайн-квитків.

Виставу «Примхлива принцеса» мав ставити Сумський театр для дітей та юнацтва.

Якби приліт був трохи згодом – серед жертв могло б бути багато дітей.

Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.

Станом на 14:15 відомо вже про 31 загиблого в Сумах після удару російських балістичних ракет. Серед загиблих – двоє дітей. Також понад 80 людей поранені, зокрема десять дітей.

РФ вдарила ракетою з касетними боєприпасами.