Вбивство депутата «Батьківщини» на Дніпропетровщині: з'явилися нові подробиці

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку

На Дніпропетровщині місцевий отримав підозру за фактом умисного вбивства ексзаступника мера Кам'янського Олександра Плахотніка, вчиненого з корисливих мотивів, та незаконного поводження зі зброєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний з мотивів неповернення боргу вбив колишнього заступника мера міста Кам’янське. Для реалізації злочину він протягом декількох місяців стежив за ним та збирав детальну інформацію. Для цього встановив відеокамери поблизу будинку експосадовця для щоденного відслідковування його переміщення.

Вранці 28 березня 2025 року підозрюваний прибув до місця проживання депутата. Надалі здійснив не менше 10 пострілів з вогнепальної зброї у потерпілого.

Від отриманих поранень експосадовець загинув на місці події.

Після скоєного фігурант залишив місце злочину. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у нього зброю та патрони. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що у Кам’янському районі Дніпропетровської області на узбіччі автодороги знайшли тіло депутата від партії «Батьківщина» Олександра Плахотніка із вогнепальним пораненням в області голови. Тіло знайшов водій, що проїжджав повз. Інформація надійшла до правоохоронців сьогодні, 28 березня, близько 08:20.