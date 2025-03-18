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Трамп наказав призупинити захист Секретної служби дорослих дітей Байдена

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Трамп наказав призупинити захист Секретної служби дорослих дітей Байдена
Трамп висловив невдоволення значними витратами платників податків на охорону дітей Байдена
фото: CQ Roll Call

Трамп, коли залишав пост президента у 2021 продовжував охорону для своїх повнолітніх дітей

Президент США Дональд Трамп оголосив про негайне припинення охорони Секретної служби для Гантера та Ешлі Байден, дорослих дітей колишнього президента Джо Байдена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Трамп також висловив невдоволення значними витратами платників податків на їхню охорону, крім того, що Гантера супроводжували 18 агентів під час поїздки до Південної Африки.

Він сказав, що Ешлі Байден має 13 агентів, призначених до неї, і що вона також «буде вилучена зі списку» для захисту.

Зазвичай Секретна служба забезпечує охорону подружжя колишніх президентів, а їхнім дітям забезпечують захист лише до 16-річного віку.

Однак Джо Байден продовжив охорону своїх дітей на шість місяців після завершення свого президентського терміну. До того ж, Трамп, коли залишав пост президента також продовжував охорону для своїх повнолітніх дітей.

У лютому Трамп заявив, що позбавляє колишнього президента Джо Байдена доступу до секретної інформації. Американський президент заявив, що тепер Байдену немає потреби продовжувати отримувати доступ до секретної інформації.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що помилування членів Конгресу, які розслідували штурм Капітолію 6 січня, зроблене його попередником Джо Байденом в останній день президентства, було «недійсним та не мало жодної сили». 

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Теги: Дональд Трамп Джозеф Байден діти охорона

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