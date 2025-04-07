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Любив космос та рахував англійською. Дідусь щемливо розповів про трирічного Тимофія, якого вбила Росія

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Любив космос та рахував англійською. Дідусь щемливо розповів про трирічного Тимофія, якого вбила Росія
Дідусь розповів про онука, якого вбила Росія
скриншот з відео

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару

​4 квітня російська ракета вдарила по житловому району Кривого Рогу. Внаслідок удару загинули дев'ять дітей. Дідусь розповів про свого онука, якого вбила Росія, передає «Главком».

Тимофію було всього три роки. У момент вибуху Тимофій з бабусею поверталися додому з дитячого майданчика. Після ракетного удару хлопчика намагались реанімувати, але його життя не вдалось врятувати. 

«Тимофій був енергійним. Він любив космос, ракети і все, що пов'язано з космосом. Вже й рахував у три роки англійською туди й назад до десяти. Любив тварин. Любив божих корівок. Знав усі планети: як кожна називається, про кожну планету все знав» розповів дідусь Віталій.

Бабуся хлопчика також постраждала і перенесла дві операції. ​Тимофій був єдиною дитиною в сім'ї. Його дідусь зазначив: «Пропав сенс життя, він був для мене найдорожчою людиною».

У Кривому Розі після ракетної атаки 4 квітня зросла кількість загиблих. 6 квітня у лікарні помер 57-річний чоловік.

20 людей стали жертвами ракетного удару. Внаслідок російських терористичних атак 4 квітня постраждали 74 людини – від тримісячної дитини до людей похилого віку.

36 поранених зараз перебувають у лікарнях, 18 – у тяжкому стані, у тому числі 4 дітей. Лікарі борються за життя всіх поранених і надають всю необхідну допомогу.
 
Загалом пошкоджені 60 багатоквартирних будинків, 23 приватні будинки та одна адмінбудівля, 8 закладів освіти та культури, 26 об’єктів бізнесу, автомобілі.

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Також у неділю, 6 квітня, в Україні оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ по Кривому Рогу.

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Теги: трагедія росія діти Кривий Ріг ракета російська ракета

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