У Дніпрі підлітки влаштували дебош під російську музику на тлі трагедії в Сумах

Підлітки розгромили супермаркет під російський реп

У центрі Дніпра впродовж двох днів поспіль підлітки влаштовували дебош. Вони вмикали гучну російську музику з нецензурною лексикою, знімали ролики для TikTok і публікували їх із заголовками на кшталт «Разгром Варуса». . Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання 056.ua.

Інцидент у супермаркеті Varus стався 13 квітня. Підлітки зайшли з колонкою та влаштували гучну провокацію, включивши трек із вульгарними словами. Один із них заліз на візок з напоями, інші знімали це для соціальних мереж.

У центрі Дніпра підлітки влаштували "розгром Варуса" та перекриття дороги: вони називають це "сходками" pic.twitter.com/XvaH63ChtJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 15, 2025

Наступного дня, 14 квітня, на тому ж акаунті в TikTok з'явилось нове відео – цього разу з акції під назвою «Сходка 2». Біля ТЦ «Мост Сіті» тоді зібралося кілька десятків підлітків. Вони танцювали, підіймали одне одного на руки, а дехто був у масках або з бутафорською головою коня. Під час цього підлітки заблокували проїжджу частину.

Усе це відбувалося в дні жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по Сумах. Користувачі соцмереж обурені поведінкою підлітків.

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Нагадаємо, що поліцейські Києва та СБУ встановили молодиків, які слухали російську музику на столичному Подолі – їх притягнуто до адміністративної відповідальності. Повідомляється, що під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому група юнаків на вулиці голосно увімкнула музику російських виконавців. Не заважаючи на зауваження перехожих та нагадування про трагедію в Сумах, де внаслідок ракетної атаки загинули люди, молодики не вимкнули російський трек, а натомість зробили музику голосніше та почали глумитися з громадян.