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Карпати завалило снігом: температура повітря опустилася до 18° морозу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карпати завалило снігом: температура повітря опустилася до 18° морозу
Гору Піп Іван завалило снігом
фото: ДСНС

Сьогодні на горі Піп Іван – екстремальні погодні умови

Сьогодні, 7 квітня, на горі Піп Іван у Карпатах температура повітря опустилася до 18° морозу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Івано-Франківщини

«Сьогодні на горі Піп Іван – екстремальні погодні умови: температура повітря -18°C. Сильний північно-західний вітер (7 м/с), щільний туман і сніг», – йдеться у повідомленні.

Карпати завалило снігом: температура повітря опустилася до 18° морозу фото 1

Зокрема рятувальники звернулися до українців: «Через мороз і низьку видимість перебування в горах становить серйозну небезпеку. Закликаємо утриматися від походів до покращення погодних умов!».

Нагадаємо, що у квітні в Україну повернулася зима. Низку областей, зокрема Київську, Вінницьку, Львівську та Хмельницьку, засипало снігом.

До слова, 6 квітня Одеса та область стали заручниками незвичайного для квітня явища – рясного снігопаду. З самого ранку вулиці міста та обласні траси вкрило білим покривалом.

Як повідомлялося, в Україні прогнозують погіршення погодних умов. Водіям та пішоходам слід бути обережними на дорогах. За даними Укргідрометцентру, найближчими днями очікуються заморозки в повітрі, на поверхні, а на дорогах буде ожеледиця.

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Теги: ДСНС Івано-Франківщина Карпати (гори) снігопад

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