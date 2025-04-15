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Поліція перевіряє інформацію про підлітків, які стріляли по тваринах у Броварах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліція перевіряє інформацію про підлітків, які стріляли по тваринах у Броварах
Поранений кіт з кулею у хребті
скриншот відео

Поліція закликає свідків та очевидців надати будь-яку інформацію, що стосується цієї події 

 

 

Поліція Київської області розпочала розслідування інциденту в Броварах, де підлітки стріляли по тваринах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області

Повідомляється, що сьогодні, 15 квітня, під час моніторингу соціальних мереж, правоохоронці виявили допис, в якому зазначається, що підлітки стріляють по тваринах у місті.

У мережі повідомлялося, що близько тижня тому місцева жителька помітила компанію, яка в парку Шевченка стріляла по бляшанках. За словами її сусідів, молодики неодноразово відкривали вогонь і в бік житлових будинків.

У неділю, 13 квітня, на тій же локації знайшли кота, який міг рухатися лише на передніх лапах. У ветеринарній клініці з’ясувалося: в його хребті застрягла пневматична куля.

Правоохоронці Броварського районного управління поліції Київщини зареєстрували дану подію та розпочали перевірку інформації.

Поліція закликає свідків та очевидців надати будь-яку інформацію, що стосується цієї події до Броварського районного управління поліції Київщини на спецлінію «102» або за номером телефону 0 (97) 759 43 24. 

Нагадаємо, у селі Суходоли Волинської області 17-річний хлопець прийшов до школи з пневматичним пістолетом та стріляв по учнях. Колишній учень школи, а тепер студент Володимирського центру професійної освіти, прийшов на територію школи з пневматичним пістолетом, щоб «похизуватися перед іншими учнями».

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Теги: діти Київщина тварини розслідування відео Бровари

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