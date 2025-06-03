Перехоплення: окупанти отримали наказ розстрілювати поранених бійців ЗСУ

За інформацією української військової розвідки, лише спецпідрозділи ГУР МО України вже зафіксували понад 150 випадків страт українських військовополонених

ГУР: Наказ є черговим доказом того, що знищення військовополонених є навмисною та системною практикою армії країни-агресорки

Командир одного з підрозділів армії РФ віддав наказ ліквідувати поранених українських бійців, яких виявили поблизу лінії зіткнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У радіоперехопленні, оприлюдненому ГУР МО України, зафіксовано розмову окупанта, який наказує своїм підлеглим не брати полонених. У ГУР зазначили, що цей наказ є черговим доказом того, що знищення військовополонених є навмисною та системною практикою армії країни-агресорки.

За інформацією української військової розвідки, лише спецпідрозділи ГУР МО України вже зафіксували понад 150 випадків страт українських військовополонених. Головне управління розвідки наголошує: за кожен воєнний злочин проти українського народу винні понесуть справедливе покарання.

Нагадаємо, російські військові стратили чотирьох українських полонених поблизу П'ятихаток у Запорізькій області. Окупанти розстріляли бійців у спину, коли ті виходили зі зруйнованої будівлі.

Раніше російські війська вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Нескучного.

Як повідомлялося, поблизу Вугледара на Донеччині російські війська розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України. Воєнний злочин, за даними Офісу генерального прокурора, було здійснено 2 жовтня. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських бійців. Одного з українських полонених росіяни вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

Також російські війська розстріляли беззбройного полоненого українського воїна у Волноваському районі на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що 11 квітня 2025 року троє бійців Збройних сил України виконували бойове завдання поблизу селища Роздольне Волноваського району. Під час штурму їх захопили в полон російські загарбники. Одного з полонених, який не мав зброї, окупанти розстріляли з автомата.