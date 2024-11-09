У Києві батько вбив та розчленував сина: його засудили до 10 років тюрми

Чоловік у момент вчинення злочину не мав будь-яких психічних розладів

У Києві 55-річного чоловіка визнали винним у вбивстві свого 30-річного сина й засудили до 10 років ув’язнення. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Доведено, що в січні 2024 року до чоловіка в гості прийшов його 30-річний син. Під час застілля на кухні між рідними виник конфлікт, в результаті якого батько завдав смертельний удар ножем своєму синові.

«Щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом кількох днів розчленовував його та виносив з квартири до сміттєвих баків у пакетах та сумках. Голову та кінцівки він замурував у власному гаражі», – йдеться у інформації прокуратури.

Під час досудового розслідування чоловіку було проведено психолого-психіатричну експертизу, згідно з висновком якої він у момент вчинення злочину не мав будь-яких психічних розладів та усвідомлював характер своїх дій.

У суді обвинувачений свою вину визнав. Вироком Дніпровського районного суду Києва його засуджено до 10 років оформлення волі.

Нагадаємо, Хустський районний суд Закарпатської області виніс вирок двом підліткам, які жорстоко вбили власну матір та викинули її тіло у річку. Їм призначили по 14 років тюрми, а також зобов’язали виплатити батькові 1,6 млн грн компенсації.

Також у місті Доброслав Одеської області затримали психічно хворого чоловіка, який вбив та випатрав свою 88-річну матір. Зазначається, що за місцем мешкання було знайдено вбиту стару жінку, в якої були повністю випатрані внутрішні органи. На місці був син пенсіонерки – психічно хвора людина, 1965 р. н. Факт його захворювання підтверджують відповідні медичні документи. Затриманий був весь у крові. З місця події вилучено скривавлені леза для гоління, кухонні ножі, одяг 88-річної вбитої.