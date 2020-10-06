Король Таїланду з нагоди свого дня народження помилував 16 українців



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Амністія, текст якої складає уряд Таїланду, а підписує король, традиційно оголошується щороку з нагоди дня народження монарха

Дев'ятьом українцям зменшили терміни ув'язнення, а ще сімох взагалі звільнили з-під варти

Король Таїланду Рама Х з нагоди свого дня народження помилував 16 українців, семеро з яких звільнили з-під варти. Про це повідомляє посольство України в Таїланді у Facebook.

«За попередніми результатами, всі без винятку ув’язнені в Таїланді громадяни України (16 осіб) отримали королівське помилування. Дві особи отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), семеро осіб – на 1/2, решту семеро громадян України було повністю звільнено з-під варти», - йдеться у дописі.

Зазначається, що українське дипвідомство і надалі докладатиме максимальних зусиль для забезпечення дотримання законних прав та інтересів усіх громадян України в Таїланді, Лаосі і М’янмі, у тому числі тих, хто наразі продовжує перебувати в закладах позбавлення волі цих країн.

Амністія, текст якої складає уряд Таїланду, а підписує король, традиційно оголошується щороку з нагоди дня народження монарха.

Як повідомлялося, у квітні уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявляла, що у пенітенціарних установах Таїланду, де на той час утримувався 21 українець, вкрай важка ситуація із дотриманням карантину.