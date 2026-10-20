Суд ухвалив рішення стосовно підозрюваного у вбивстві Парубія

Михайло Сцельніков залишатиметься під вартою ще місяць, а наступне засідання у справі призначили на середину листопада

Суд продовжив запобіжний захід Михайлу Сцельнікову, якого підозрюють у вбивстві народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Підозрюваний перебуватиме під вартою без права на заставу до 18 грудня включно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Наступне судове засідання у справі призначили на 17 листопада. Рішення суду означає, що Сцельніков і надалі перебуватиме під вартою. Можливості вийти на волю під заставу суд не передбачив.

Як відомо, Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові неподалік будинку, де він жив. До політика наблизився чоловік, замаскований під кур’єра, та з кількох метрів здійснив вісім пострілів із пістолета. Андрій Парубій загинув на місці. Стрілок втік з місця злочину та намагався переховуватися, однак у ніч на 1 вересня його затримали у Хмельницькій області.

Слідство встановило, що 53-річний львів’янин діяв як агент російських спецслужб. З 2024 року він передавав ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ у Львові, а згодом запропонував кандидатуру Андрія Парубія як ціль для вбивства.