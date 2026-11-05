Поліція встановила 130 можливих учасників заворушень на Борщагівці

Правоохоронці з'ясували, що 27 осіб брали активну участь у протиправних діях, ще 24 провокували конфлікти з поліцією та Нацгвардією

Національна поліція спільно зі Службою безпеки України встановила 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень у Петропавлівській Борщагівці Київської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

⚡️⚡️Поліцейські разом з СБУ вже встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці Серед них 27 осіб брали активну участь у протиправних діях, ще 24 - поводилися агресивно, підбурювали суспільство та навмисне провокували конфлікти. ⚠️ Унаслідок подій було значно пошкоджено чотири службові автомобілі поліції та автобус НГУ. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 5, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

За результатами роботи кримінальних аналітиків, 27 осіб брали активну участь у протиправних діях. Ще 24 людини, за даними правоохоронців, поводилися агресивно, підбурювали інших та навмисно провокували конфлікти з поліцейськими й військовослужбовцями Національної гвардії.

Унаслідок сутичок було значно пошкоджено чотири службові автомобілі поліції та автобус Нацгвардії.

У поліції наголосили, що діям усіх активних учасників подій нададуть правову оцінку в межах розслідувань Національної поліції, СБУ та Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці продовжують встановлювати обставини заворушень та причетних до них осіб.

Нагадаємо, 4 листопада СБУ затримала трьох підозрюваних в організації заворушень у Петропавлівській Борщагівці. За даними слідства, серед них була жінка, яка видавала себе за медика та за гроші мала організувати вивезення військовослужбовця Нацгвардії з пункту дислокації. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Того ж дня суд обрав запобіжний захід Валентині Молодій, яка фігурує у справі про заворушення. Її відправили під варту без права внесення застави. За версією слідства, жінка мала вивезти військовослужбовця під виглядом надання невідкладної медичної допомоги.

Раніше «Главком» повідомляв про спільну пресконференцію керівництва поліції, СБУ, МВС та Нацгвардії щодо подій на Борщагівці. Правоохоронці спростували поширені в соцмережах повідомлення про нібито катівню та загибель людини в будівлі, біля якої 2 листопада виникли сутички.