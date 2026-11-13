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Чоловік підпалив заклад харчування в центрі Черкас (відео)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Чоловік підпалив заклад харчування в центрі Черкас (відео)
У центрі Черкас чоловік, імовірно, підпалив заклад харчування
фото: Суспільне

Момент підпалу потрапив на відео, обійшлося без постраждалих

У центрі Черкас 13 листопада чоловік, імовірно, підпалив заклад громадського харчування на вулиці Хрещатик. Вогонь охопив два поверхи будівлі, а після пожежі ймовірного палія затримали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеве видання «Про Все» та «Суспільне Черкаси».

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За словами власника бізнесу, невідомий чоловік розбивав вікна закладу, а після виникнення пожежі заходив усередину приміщення. Момент імовірного підпалу потрапив на відео, яке оприлюднили місцеві журналісти.

Пожежа зачепила заклади «Львівські круасани» та ChaCha. Полум'я поширилося на два поверхи будівлі та знищило два генератори.

На місце події прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які ліквідували займання. За інформацією рятувальників, обійшлося без травмованих.

Згодом стало відомо про затримання чоловіка, якого підозрюють у причетності до пожежі. За повідомленням видання «Про Все», під час спілкування після затримання він заявив, що іноді не може відрізнити сон від реальності.

Водночас офіційна інформація правоохоронців щодо мотивів підпалу та правової кваліфікації дій затриманого наразі потребує уточнення.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про підпал грального закладу на Черкащині. Тоді невідомий кинув у приміщення пляшку із запальною сумішшю. Унаслідок пожежі загинула людина, ще кілька відвідувачів дістали опіки.

Також «Главком» писав про масштабну пожежу на Черкащині у серпні 2026 року. У селі Кумейки вогонь із господарської споруди поширився на лісовий масив і сміттєзвалище. Площа займання сягнула 100 гектарів.

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Теги: поліція пожежа відео

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