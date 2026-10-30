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Лієв Шрайбер зіграв у новому серіалі «Ноктюрн»: цікаві подробиці кримінального трилеру

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Лієв Шрайбер зіграв у новому кримінальному трилері «Ноктюрн»
фото: скриншот Apple TV/YouTube

Голлівдський актор Лієв Шрайбер активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення

Сьогодні, 30 жовтня, виходить серіал «Ноктюрн» про детектива Джону Лінна, який втік від убивств та злочинів до маленького містечка, де героя очікуватиме нова загадкова справа. Кримінальний трилер заснований на бестселерах шведського подружжя письменників. Більше про новинку осені читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Синопсис серіалу «Ноктюрн»

Лієв Шрайбер зіграв у новому серіалі «Ноктюрн»: цікаві подробиці кримінального трилеру фото 1
фото: Apple TV
  • Дата виходу: 30 жовтня 2026 року
  • Платформа: Apple TV
  • Жанр: кримінальний трилер, детектив, драма
  • У ролях: Лієв Шрайбер, Зазі Бітц, Стівен Ґрем, Білл Кемп, Рорі Калкін, Кріссі Метц, Пурна Джаганнатан, Ґері Карр

У центрі сюжету нового серіалу «Ноктюрн» – колишній військовий Джона Лінн, який залишив службу й працює детективом у відділі вбивств. Після років розслідування злочинів у Філадельфії він переїхав до невеликого містечка в Пенсильванії, сподіваючись на спокійне та мирне життя. Проте його плани зруйнував серійний вбивця Юрек Вальтер, його злочини стануть загрозою не лише для місцевих жителів, а й для родини Лінна.

Щоб розшукати останню жертву Вальтера, Джона залучає до справи агентку ФБР Сагу Бауер. Вона не просто колега, а його названа донька. Головною інтригою серіалу стане, чи зможе головний герой зупинити вбивцю, не втративши близьких.

Трейлер серіалу «Ноктюрн»

Книжки, які стали основою серіалу «Ноктюрн»

Книжкт Александра Коелью Андоріла та Александри Андоріл стали основою сюжету серіалу «Ноктюрн»
Книжкт Александра Коелью Андоріла та Александри Андоріл стали основою сюжету серіалу «Ноктюрн»
Photo: Karl Nordlund

Серіал «Ноктюрн» створено за мотивами бестселерів «Лазар» і «Пісочний чоловік» Ларса Кеплера. Водночас творці серіалу змінили місце дії на США замість Швеції. Тоді як шведський детектив Йона Лінна став колишнім військовим Джоною Лінном, який є американським детективом та колишнім військовим.

За псевдонімом Ларс Кеплер стоїть подружжя шведських письменників Александра Коелью Андоріла та Александри Андоріл. Їхня серія детективів налічує десять романів, які продали накладом близько 20 млн примірників. Книги переклали 40 мовами та видали більш ніж у 170 країнах. Подружжя Андорілів долучилося до створення серіалу як виконавчі продюсери.

Подробиці виходу та творці серіалу

Лієв Шрайбер зіграв у новому серіалі «Ноктюрн»: цікаві подробиці кримінального трилеру фото 2
фото: скриншот Apple TV/YouTube

Над створенням серіалу «Ноктюрн» працювали Роуен Джоффе та Джон Главін, який також є шоураннером проєкту. До команди режисерів долучилися Аллен Култер, Логан Кібенс, Ану Менон і Джо Чаппелл, а також Тім Ван Паттен. Він зняв дві перші серії, також працював над серіалами «Клан Сопрано», «Підпільна імперія», «Перрі Мейсон» і «Володарі повітря».

Перший сезон «Ноктюрн» складатиметься з десяти епізодів. Прем’єра двох перших серій відбудеться на Apple TV 30 жовтня. Надалі серії виходитимуть по одній щоп’ятниці. Фінальний епізод має вийти 25 грудня.

Головні актори серіалу «Ноктюрн»

Зазі Бітц

Лієв Шрайбер зіграв у новому серіалі «Ноктюрн»: цікаві подробиці кримінального трилеру фото 3
фото: скриншот Apple TV/YouTube

Акторка Зазі Бітц зіграла агентку ФБР Сагу Бауер. Акторка відома за серіалом «Атланта» та фільмами «Дедпул 2» і «Джокер».

Стівен Ґрем

Лієв Шрайбер зіграв у новому серіалі «Ноктюрн»: цікаві подробиці кримінального трилеру фото 4
фото: скриншот Apple TV/YouTube

Стівен Ґрем отримав роль головного героя, серійного вбивці Юрека Вальтера. Відомий ролями у фільмах «Пірати Карибського моря: На дивних берегах», «Ірландець», «Рокетмен», «Веном 2: Карнаж», «Веном: Останній танець», а також у серіалі «Гострі картузи» тощо.

У серіалі також знялися Білл Кемп у ролі Дейва Еллісона, Рорі Калкін – Карла Андерса, Кріссі Метц – Іди Фрост, Пурна Джаганнатан – Квінн та Ґері Карр – Натана Поллока. Творці серіалу не розкривають історій цих персонажів.

Лієв Шрайбер

Лієв Шрайбер зіграв у новому серіалі «Ноктюрн»: цікаві подробиці кримінального трилеру фото 5
фото: скриншот Apple TV/YouTube

Американський актор, сценарист та кінопродюсер Лієв Шрайбер виконав роль колишнього військового Джона Лінна, який став детективом відділу вбивств. Також грав у серіалах та стрічках, як-от «Рей Донован», «Крик», «Люди Ікс: Початок. Росомаха», «У центрі уваги», «RKO 281», «Маленьке світло» та інших.

Актор відомий своєю підтримкою України. З липня 2022 року Лієв Шрайбер став амбасадором United24 у напрямку медичної допомоги. Також приїздив до України, зустрічався з Володимиром Зеленським та відвідував Бучу та Бородянку, які постраждали від російських бомбардувань.

Як писав «Главком», у серпні 2026 року актор та амбасадор державної фандрейзингової платформи United24 Лієв Шрайбер під час візиту до Києва побував у Солом’янському районі на місці влучання ворожої ракети. Актор на власні очі оцінив масштаб руйнувань і закликав західних партнерів посилити захист українського неба системами Patriot. 

Також повідомлялося, актор та кінопродюсер Лієв Шрайбер прибув до Києва, він зустрівся з мешканцями сімейного дому, де живуть сім’ї з онкохворими дітьми. Лієв Шрайбер тривалий час допомагає фонду, який опікується сімейним домом. 

До слова, у 2023 році Лієв Шрайбер долучився до зірок, які відреагували на невтішні події після підриву Каховської ГЕС. На сторінці в Instagram він опублікував фото масштабної розрухи в Херсонській області, а також записав відеозвернення, в якому закликав допомогти людям, які пережили справжню катастрофу в Україні.

Нагадаємо, в жовтні на Netflix вийшов четвертий сезон серіалу «Дипломатка». Політичний трилер продовжив історію американської дипломатки Кейт Вайлер, яка намагається втримати міжнародні відносини від катастрофи й водночас розібратися в небезпечних інтригах всередині влади США.

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Теги: США військові серіал кримінал злочин кіно

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