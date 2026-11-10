У Львові чоловік позичив у знайомого авто на день і продав його за $5500

Підозрюваний раніше обіцяв за гроші допомогти військовозобов'язаному уникнути служби в армії

У Львові 36-річний чоловік позичив у знайомого автомобіль Ford Fusion на один день, але замість повернення продав його за $5500. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

За даними слідства, наприкінці квітня чоловік домовився зі знайомим, що поверне машину наступного дня. Однак після закінчення обумовленого терміну віддавати автомобіль відмовився. Попри неодноразові вимоги власника, львів'янин постійно знаходив виправдання та обіцяв повернути транспортний засіб пізніше.

Насправді ж підозрюваний мав намір продати чужу машину. Для цього він розмістив оголошення на спеціалізованому сайті, знайшов покупця та вже за кілька днів продав Ford Fusion за $5500. Коли власник автомобіля зрозумів, що знайомий не збирається виконувати домовленість, він звернувся до поліції.

Правоохоронці встановили місцеперебування ймовірного зловмисника. З'ясувалося, що раніше чоловіка вже засудили за зловживання впливом. За гроші він обіцяв допомогти військовозобов'язаному знятися з розшуку та отримати фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби. Наразі львів'янину повідомлено про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Києві чоловік продав автомобіль знайомого за $19 тис. та привласнив гроші. Власник Jeep Cherokee, який проживав за кордоном, попросив знайомого допомогти з продажем машини. Той знайшов покупця та уклав угоду, однак отримані кошти власнику не передав і перестав виходити на зв'язок.