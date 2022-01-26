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    На Сумщині чоловік згвалтував знайому до смерті «стороннім предметом»

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    Після застілля 45-річний господар згвалтував &laquo;з використанням предмета&raquo; свою 53-річну гостю, скориставшися її безпорадним станом - На Сумщині чоловік згвалтував знайому до смерті «стороннім предметом»
    Після застілля 45-річний господар згвалтував «з використанням предмета» свою 53-річну гостю, скориставшися її безпорадним станом

    Незважаючи на те що у постраждалої, яка була непритомна, почалася кровотеча, чоловік не викликав медиків

    На Сумщині до суду направили обвинувальний акт щодо чоловіка, який згвалтував знайому та залишив її вмирати. Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

    Як повідомляють в обласній прокуратурі, у листопаді 2021 року мешканець міста Кролевець запросив додому знайому. Після застілля 45-річний господар згвалтував «з використанням предмета» свою 53-річну гостю, скориставшися її безпорадним станом.

    «Незважаючи на те що у постраждалої, яка була непритомна, почалася кровотеча, чоловік не викликав медиків», — зазначили в прокуратурі і додали, що жінка, яка отримала пошкодження, померла.

    Щодо чоловіка було розпочато кримінальне провадження за двома статтями КК України, йому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

    Раніше повідомлялося, що чоловік згвалтував жінку на очах у знайомого в інвалідному візку.

    Нагадаємо, львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі.

    До слова, у Вінниці спроба зґвалтування для чоловіка закінчилася судом.

    Нагадаємо, поліцейські столиці затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на киянку.

    Теги: прокуратура Сумщина жінка чоловік зґвалтування
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    На Сумщині чоловік згвалтував знайому до смерті «стороннім предметом»