В Умані пенсіонер пропонував школяркам оральний секс (відео)

65-річний чоловік відкрито пропонує школяркам відійти у безлюдне місце, аби удвох вони «виконали» його збочене прохання

У Черкаській області затримали пенсіонера, який пропонував неповнолітнім дівчатам оральний секс. Поліція знайшла того ж дня, коли ролик поширився у соцмережах. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Інцидент стався 25 січня в Умані. Двоє дівчаток гуляли у дворі будинку на вулиці Аркаса, коли до них підійшов незнайомець. Розуміючи, що дідусь веде себе неадекватно, одна із подруг вирішила зняти це на відео.

«Користувачі соціальної мережі показали відео, як невідомий чоловік чіплявся до дівчат та намагався показати їм статевий орган. Свої дії невідома особа супроводжувала розпусними розмовами в бік неповнолітніх», – підтвердили у поліції.

На кадрах чутно, як 65-річний чоловік відкрито пропонує школяркам відійти у безлюдне місце, аби удвох вони «виконали» його збочене прохання.

У відповідь на відео чутно нервовий сміх дівчат, які відповіли чоловіку, що хочуть залишитися у своєму дворі. Це не збентежило пенсіонера, і він прямо на вулиці почав розстібати свої штани, наближаючись до школярок.

В останній момент подруги встигли втекти від чоловіка, і на цьому відео обривається. Правоохоронці зазначають, що зі скаргою на дії пенсіонера ніхто не звертався, а причиною перевірки став зміст викладеного матеріалу.

Наразі 62-річного чоловіка доставили до відділку, аби він надав пояснень по факту того, що відбувалося на відео. Після перевірки інциденту буде надано правову оцінку, і правоохоронці відкриють провадження.

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