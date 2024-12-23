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Неповнолітні викрали катафалк з церковного подвір’я: яке покарання їх очікує

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Неповнолітні викрали катафалк з церковного подвір’я: яке покарання їх очікує
За крадіжку автівки підліткам загрожує до восьми років позбавлення волі 
фото: Національна поліція України

Зловмисники вночі викрали автомобіль «УАЗ 3303» із гаража на території церкви

На Тернопільщині поліцейські підозрюють трьох неповнолітніх у викраденні з церковного подвір’я автомобіля «УАЗ 3303», який використовувався як катафалк. Про це повідомив відділ комунікації поліції Тернопільської області. 

Повідомлення про крадіжку транспортного засобу надійшло до співробітників Кременецького районного відділу поліції від церковного старости села Старий Олексинець. Вранці, прийшовши до храму, він виявив відчинені гаражні ворота та зникнення машини.

Вранці, прийшовши до храму, церковний староста виявив відчинені гаражні ворота та зникнення автівки
Вранці, прийшовши до храму, церковний староста виявив відчинені гаражні ворота та зникнення автівки
фото: Національна поліція

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що до гаража проникли, зламавши навісний замок. Невдовзі правоохоронці виявили транспортний засіб у несправному стані в полі за селом.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку спільно поліцейським офіцером громади встановили осіб, причетних до незаконного заволодіння транспортним засобом. Ними виявилися троє неповнолітніх місцевих жителів віком 15, 16 і 17 років. Раніше жоден із них не потрапляв у поле зору правоохоронців.

Мотиви свого вчинку хлопці пояснити не змогли. Як з’ясувалося, вночі вони зірвали замок на гаражних дверях, знайшли ключі від автомобіля, завели його і поїхали. Проте далеко дістатися не змогли, оскільки машина зламалася.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Триває досудове розслідування

Раніше повідомлялося, що столичні правоохоронці виявили автомобіль Mercedes-Benz, який рухався містом зі швидкістю 202 км/год. Порушника та винесли на водія постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км/год) КУпАП. Як зауважили правоохоронці, згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП – перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год – тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень, а більше як на 50 км/год – 1700 гривень.

До слова, Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області визнав неповнолітнього винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. 18 серпня 2024 року на стоянці хлопець, маючи пляшку з бензином, підпалив автомобіль військовослужбовця. Як наслідок відновлення автомобіля стало економічно недоцільним. Збитки власника оцінюються у близько 80 тис. грн. У судовому засіданні обвинувачений розповів, що в Telegram йому написала невідома людина і запропонувала за 2000 доларів США підпалили автомобіля кольору хакі.

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Теги: автомобіль Тернопільщина розслідування машини поліція викрадення

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