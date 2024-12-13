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На Тернопільщині чоловік віддав за оформлення вигаданого спадку 190 тис. грн

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Тернопільщині чоловік віддав за оформлення вигаданого спадку 190 тис. грн
Шахрай переконав чоловіка у достовірності спадщини, надіслав спам-листи, скріншоти фейкових банківських рахунків на його ім’я
фото з відкритих джерел

Аферисти пообіцяли виплатити чоловіку 750 тисяч євро спадку

На Тернопільщині шахраї ошукали мешканця Чорткова на чималу суму. Аферисти пообіцяли виплатити чоловіку 750 тисяч євро спадку. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

До працівників територіального підрозділу поліції звернувся 37-річний потерпілий. Чоловік розповів, що переказав аферистам гроші. В інтернеті йому написала жінка, яка шукала спадкоємця своїх статків й вирішила заповісти гроші мешканцю Чортківщини.

З ним зв’язався представник жінки, який попросив надіслати документи та реквізити банківських карток. Аби отримати бажані мільйони, аферист розповів про необхідність заплатити за послуги адвокатів, укласти угоду з банком та деякі «формальності».

Шахрай переконав чоловіка у достовірності спадщини, надіслав спам-листи, скріншоти фейкових банківських рахунків на його ім’я. Натомість 37-річний чортківчанин переказав майже 190 тис. грн. Коли краянин зателефонував до адвоката жінки, то зрозумів, що його ошукали, телефон афериста був вимкнений, а рахунок пустий. Ошуканий чоловік звернувся по допомогу до працівників поліції.

На Тернопільщині чоловік віддав за оформлення вигаданого спадку 190 тис. грн фото 1
фото: Патрульна поліція Тернопільської області

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Правоохоронці розповідають, що останнім часом від такого роду шахрайства потерпіло чимало громадян. Не потрібно довіряти незнайомцям, слід перевіряти інформацію, отриману в месенджерах.

У разі якщо ви все-таки потерпіли від рук невідомих, не зволікайте, телефонуйте на «102».

Нагадаємо, у Києві шахраї ошукали літню жінку на понад 380 тисяч гривень, попросивши гроші «на операцію» для її доньки у Німеччині.

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Теги: шахрайство гроші телефон документи Тернопільщина поліція жінка чоловік послуги

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