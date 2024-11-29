Два грузинські університети призупинили навчальний процес на знак протесту

Грузинська молодь вийшла на протести після того, як прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року

Адміністрація Державного університету Іллі публічно висловила протест «через відмову від європейської перспективи»

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року. Про це повідомляє NGnewsgeorgia.

Повідомляється про припинення роботи наступних навчальних закладів:

Університет Грузії

Кавказький університет

«У зв'язку із ситуацією в країні ми припиняємо навчання. Ми вважаємо, що сьогодні головним обов'язком кожного є повернути Грузію на шлях європейського майбутнього», – йдеться у заяві на сторінці «Університету Грузії» у Facebook.

«Кавказький університет» сьогодні сповістив своїх студентів електронною поштою.

«Повідомляємо, що у зв'язку з подіями у країні навчальний процес тимчасово припинено. Ми надамо Вам додаткову інформацію щодо відновлення навчального процесу», – йдеться у повідомленні.

Крім того, адміністрація Державного університету Іллі публічно висловила протест «через відмову від європейської перспективи».

«Ми стурбовані і засуджуємо відмову від європейської перспективи Грузії. Ми вважаємо, що обов'язок академічної спільноти – захистити європейське майбутнє країни», – йдеться у заяві академічної ради вишу.

Також повідомляється, що протест проти рішення грузинського уряду висловлюють спортсмени.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Ви служите росії чи Грузії? Кому ти давав клятву? Ти не думаєш про майбутнє? Ні країни, ні дітей?, - президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка бере участь в акції протесту, звернулася до спецпризначенців, повідомляє Paper Kartuli.



МВС застосувало спецзасоби проти учасників акції. pic.twitter.com/MisB7T5wfw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 28, 2024

Сьогодні близько 7:00 поліція остаточно зачистила Руставелі і відтіснила учасників акції до площі Першої Республіки, пише місце медіа Paper Kartuli. Це супроводжувалося жорсткими затриманнями та насильницькими діями з боку поліції.

Згодом, МВС Грузії звітувало, що 43 людей затримали під час акції протесту, а серед постраждалих – 32 співробітники поліції. Водночас невідомо, скільки постраждалих серед протестувальників. ЗМІ повідомляють, що загалом на акції постраждали близько 15 журналістів.

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фото: Paper Kartuli, Эхо Кавказа

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.