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На столичному проспекті Соборності ускладнено рух через ДТП

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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На столичному проспекті Соборності ускладнено рух через ДТП
Рух транспорту ускладнений у напрямку моста Патона
фото: Патрульна поліція Києва

У Києві на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода

У столиці на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

«До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на проспекті Соборності, рух транспорту ускладнений у напрямку моста Патона», – йдеться в повідомленні.

Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Обставини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 листопада на вулиці Борщагівській у Києві сталася смертельна ДТП. Машина розтрощена вщент, водій загинув.

А у Дніпровському районі Києва водій авто збив дитину на пішохідному переході та втік з місця ДТП. Як зазначається, місцева мешканка побачила, як автомобіль Seat збив 14-річну дівчинку на «зебрі» та поїхав у невідомому напрямку. Дитину ушпиталили медики, а правоохоронці розпочали пошуки втікача.

Також в Обухівському районі Київської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі трьох автомобілів постраждали дев'ятеро людей, зокрема 10-річна дитина. 

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Теги: ДТП Київ водій аварія поліція

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