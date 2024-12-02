Смертельна ДТП у Дніпрі: 19-річний водій отримав підозру

Керманичем виявився місцевий житель 2005 року народження

Слідчі повідомили 19-річному водію BMW про підозру у скоєнні смертельної ДТП у Дніпрі. Також підозру оголошено неповнолітньому пасажиру цього авто. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Поліцейські затримали водія BMW у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий житель 2005 року народження. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

У рамках розслідування кримінального провадження поліція встановила маршрут руху автомобіля BMW до вчинення смертельної аварії. Також встановлені відезаписи з камер спостереження, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Призначено ряд експертиз, серед яких – молекулярно-генетична.

Також підозру оголошено неповнолітньому пасажиру BMW. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 136 Кримінального кодексу України – ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Нагадаємо, учора ввечері у Дніпрі сталася автокатастрофа. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW в районі зупинки громадського транспорту «Дитячій комбінат» допустив зіткнення з автомобілем Ford. Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано.