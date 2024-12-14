Імпічмент президенту в Південній Кореї: хто тепер керуватиме країною

Виконавча влада в Південній Кореї зосереджена в руках президента

Президенту в Південній Кореї оголосили імпічмент. Президентські повноваження наразі на себе взяв прем'єр-міністр Хан Дак Су. Про це повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що Хан Дак Су вже наказав військовим посилити обороноздатність. Цей крок має запобігти провокаціям з боку Північної Кореї через прорахунки в розрахунках.

Дак Су також попросив міністра закордонних справ поінформувати інші країни про те, що основна зовнішня політика Південної Кореї залишається незмінною, а міністра фінансів – працювати над мінімізацією потенційних негативних наслідків для економіки від політичних потрясінь.

Зауважимо, що виконавча влада в Південній Кореї зосереджена в руках президента, проте прем'єр-міністр бере на себе керування країною, якщо президент стає недієздатним.

Примітно, що раніше Хан Дак Су обіймав низку високих державних посад, таких як міністр торгівлі та фінансів, а також був послом у США. До того ж він також був прем'єр-міністром у 2007-2008 роках.

Раніше парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення. Через шість годин воєнний стан було скасовано.

Відповідно до законодавства країни, президенту Юн Сок Йолю загрожував імпічмент. Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента у держзраді. Шість опозиційних партій Республіки Корея подали пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Згодмо поліція повідомила про початок розслідування у зв'язку з одержанням заяви від опозиційних депутатів, які звинуватили президента у спробі «заколоту» проти державного устрою.

Главу держави також звинувачують у державній зраді. Справа доручена групі з розслідування безпеки при Національному управлінні розслідувань південнокорейської поліцейської агенції після подання двох скарг. Одна скарга була ініційована опозиційною Партією відновлення Кореї, а інша – групою з 59 активістів. Натомість в адміністрації президента відкидають звинувачення і наголошують, що глава держави нібито діяв відповідно до закону.

7 грудня, у день голосування за імпічмент, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що «щиро шкодує», що схвилював суспільство оголошенням воєнного стану на початку тижня, та пообіцяв більше ніколи не вдаватися до такого кроку.