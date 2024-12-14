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Зурабішвілі зробила першу заяву після виборів у Грузії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зурабішвілі зробила першу заяву після виборів у Грузії
«Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося», – заявила Зурабішвілі
фото: «Ехо Кавказа»

Президентка охарактеризувала виборчий процес як «глум над демократією»

 

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результатів президентських виборів, на який переміг єдиний кандидат Міхеіл Кавелашвілі. Її слова передає «Newsgeorgia».

«Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося», – заявила Зурабішвілі.

Раніше на своїй сторінці в Х вона заявила, що себто обрання президентом країни єдиного кандидата – це насмішка над демократією, а також додала: «Це ніколи не завадить Грузії йти європейським шляхом і демократичним майбутнім!»

Нагадаємо, у Грузії колегія виборців у суботу, 14 грудня, проголосувала за призначення депутата парламенту від правлячої партії «Грузинська мрія», колишнього футболіста Міхеїла Кавелашвілі, президентом країни.

Нагадаємо, у Грузії тривають протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. Так, 4 грудня грузини знову вийшли на масштабну ходу у Тбілісі, аби виразити протест.

Грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готує юридичну реакцію на придушення протестів у Грузії та працює партнерами щодо конкретних дій. Держсекретар США Ентоні Блінкен також не виключив запровадження додаткових санкцій у зв'язку з діями грузинської влади щодо протестувальників.

Згодом стало відомо, що президент України ввів санкції Ради національної безпеки і оборони проти чинної влади Грузії.

До слова, у Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.

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Теги: коаліція Саломе Зурабішвілі поліція президент Україна протест Грузія партії акція санкції міністр обшук Ентоні Блінкен

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