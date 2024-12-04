Навряд чи хтось з політиків ОПЗЖ міг собі уявити, що росіяни будуть їх страчувати

«Росія просто викрала законно обраного мера європейського міста, і без жодного суду просто замучила його до смерті»

Росіяни закатували до смерті у полоні мера міста Дніпрорудне Запорізької області Євгена Матвєєва. Він був викрадений окупантами ще у березні 2022 року, більше двох років його ні за що мучили у в'язниці і ось нарешті він не витримав і помер.

Найдивовижніше, що Євгена Матвєєва було обрано мером від проросійської партії Медведчука – ОПЗЖ. Але навіть це не зупинило нелюдів. Сам Медведчук міг би допомогти своєму соратнику по партії і хоча б врятувати його від смерті, але не зробив цього.

Не сумніваюся, що жодних коментарів з приводу смерті соратника по партії, від цієї мразоти не буде. Зробить вигляд, що нічого не сталося. Зрадить цього свого однопартійця так само, як раніше зрадив свою країну і народ.

Так, Росія просто викрала законно обраного мера європейського міста, і без жодного суду просто замучила його до смерті. Євген Матвєєв не був комбатантом і точно не був бандерівцем, якщо вже перебував у ОПЗЖ. Вся його провина була просто в тому, що він був українським мером. За це його і вбили.

Постійно з 2014 кажу, що для росіян немає хороших українців. Сьогодні самі росіяни підтверджують мої слова. Навряд чи хтось з політиків ОПЗЖ до 2022 міг собі уявити, що росіяни колись будуть страчувати їх. Та Росія довела, що нічого неможливого для неї немає.