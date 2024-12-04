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Денис Казанський Журналіст

Навряд чи хтось з політиків ОПЗЖ міг собі уявити, що росіяни будуть їх страчувати

glavcom.ua
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Євгена Матвєєва було обрано мером від проросійської партії Медведчука
фото з відкритих джерел

«Росія просто викрала законно обраного мера європейського міста, і без жодного суду просто замучила його до смерті»

Росіяни закатували до смерті у полоні мера міста Дніпрорудне Запорізької області Євгена Матвєєва. Він був викрадений окупантами ще у березні 2022 року, більше двох років його ні за що мучили у в'язниці і ось нарешті він не витримав і помер.

Найдивовижніше, що Євгена Матвєєва було обрано мером від проросійської партії Медведчука – ОПЗЖ. Але навіть це не зупинило нелюдів. Сам Медведчук міг би допомогти своєму соратнику по партії і хоча б врятувати його від смерті, але не зробив цього.

Навряд чи хтось з політиків ОПЗЖ міг собі уявити, що росіяни будуть їх страчувати фото 1

Не сумніваюся, що жодних коментарів з приводу смерті соратника по партії, від цієї мразоти не буде. Зробить вигляд, що нічого не сталося. Зрадить цього свого однопартійця так само, як раніше зрадив свою країну і народ.

Так, Росія просто викрала законно обраного мера європейського міста, і без жодного суду просто замучила його до смерті. Євген Матвєєв не був комбатантом і точно не був бандерівцем, якщо вже перебував у ОПЗЖ. Вся його провина була просто в тому, що він був українським мером. За це його і вбили.

Постійно з 2014 кажу, що для росіян немає хороших українців. Сьогодні самі росіяни підтверджують мої слова. Навряд чи хтось з політиків ОПЗЖ до 2022 міг собі уявити, що росіяни колись будуть страчувати їх. Та Росія довела, що нічого неможливого для неї немає.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія мер викрадення злочин

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Денис Казанський

Навряд чи хтось з політиків ОПЗЖ міг собі уявити, що росіяни будуть їх страчувати
Навряд чи хтось з політиків ОПЗЖ міг собі уявити, що росіяни будуть їх страчувати
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