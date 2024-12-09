Головна Світ Політика
search button user button menu button

В Італії пролунав вибух на нафтопереробному заводі: є загиблі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Італії пролунав вибух на нафтопереробному заводі: є загиблі
Дев'ятеро людей отримали поранення в результаті вибуху на об'єкті у Італії
фото: Claudio Giovannini

Щонайменше двоє людей загинули і четверо зникли безвісти внаслідок вибуху на газопереробному заводі в Італії

На нафтопереробному заводі, розташованому неподалік Флоренції, стався потужний вибух. За попередніми даними, загинули як мінімум двоє людей, вісім отримали поранення, ще четверо вважаються зниклими безвісти. Інцидент стався на італійському заводі, що належить енергетичній компанії Eni, про це пише CNN.

«Eni підтверджує, що пожежа спалахнула сьогодні вранці на паливному складі в Каленцано», – йдеться в заяві компанії, додаючи, що пожежа була обмежена зоною завантаження і «жодним чином не вплинула на резервуарний парк. Причини перевіряються».

На підприємстві у Італії стався потужний вибух
На підприємстві у Італії стався потужний вибух

Відразу після вибуху жителі різних районів Флоренції почули сильний шум, а також помітили густий чорний дим, що здіймається в небо. Влада закликала мешканців тримати вікна закритими через небезпеку задимлення.

«Наразі ведуться роботи з гасіння. За даними влади, на місці працюють пожежники, рятувальники та поліція», – йдеться в інформації.

«Вся Тоскана об’єднана в скорботі через трагедію, яка сталася сьогодні в Каленцано», – заявив губернатор регіону Еудженіо Джані у своєму Telegram. Місцева влада оголосила дводенну жалобу за загиблими.

Читайте також:

Теги: поранення рятувальники поліція влада Італія вибух нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина розповіла, чому для навчань українських військових використовувались музейні танки
Німеччина розповіла, чому для навчань українських військових використовувались музейні танки
11 листопада, 22:26
На Донеччині примусово евакуюють дітей з батьками із 16 населених пунктів
На Донеччині примусово евакуюють дітей з батьками із 16 населених пунктів
14 листопада, 01:52
Охоронець посольства США у Норвегії шпигував на користь Росії та Ірану
Охоронець посольства США у Норвегії шпигував на користь Росії та Ірану
22 листопада, 04:55
Дитячі іграшки біля будинку у Кривому Розі, де у результаті ракетної атаки росіян загинули троє дітей та їхня мама
День жалоби у Кривому Розі, введення в дію санкційного рішення РНБО. Головне за 12 листопада
12 листопада, 21:00
Окупанти вчинили злочин у Торецьку
Окупанти у Торецьку увірвалися в квартиру та розстріляли двох жінок
24 листопада, 16:33
У Харкові знову лунають вибухи – мер
У Харкові знову лунають вибухи – мер
28 листопада, 13:02
Поліція в Тбілісі застосувала водомети для розгону протестувальників
Протести у Тбілісі: поліція жорстоко розганяє мітингувальників (відео)
29 листопада, 01:20
Міністр оборони Німеччини висловився про стан Росії
Збільшення оборонних зусиль Росії. Mіністр оборони Німеччини попередив про небезпеку
6 грудня, 08:33
Офіційного підтвердження, чи був Асад на борту немає
Літак, на якому ймовірно перебував Асад, зник з радарів
Вчора, 07:41

Політика

Румунська поліція затримала депутатів, які готувалися до заворушень у Бухаресті
Румунська поліція затримала депутатів, які готувалися до заворушень у Бухаресті
В Італії пролунав вибух на нафтопереробному заводі: є загиблі
В Італії пролунав вибух на нафтопереробному заводі: є загиблі
Асад отримав державну нагороду України від Кучми: чому орден досі не відкликано
Асад отримав державну нагороду України від Кучми: чому орден досі не відкликано
Путін особисто вирішив дати політичний притулок Асаду – Пєсков
Путін особисто вирішив дати політичний притулок Асаду – Пєсков
Поближче до Путіна. Яке майно Асад має у Москві
Поближче до Путіна. Яке майно Асад має у Москві
Для США втеча Асада стала повною несподіванкою – Washington Post
Для США втеча Асада стала повною несподіванкою – Washington Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
101K
Стало відомо, куди втік Башар Асад та його родина
61K
Утеча Башара Асада із Сирії: розвідка повідомила нові подробиці
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
15K
Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії
9673
В одній із країн ЄС різко зросла чисельність довгожителів: подробиці

Новини

Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Сьогодні, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua