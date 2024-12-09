В Італії пролунав вибух на нафтопереробному заводі: є загиблі

Дев'ятеро людей отримали поранення в результаті вибуху на об'єкті у Італії

Щонайменше двоє людей загинули і четверо зникли безвісти внаслідок вибуху на газопереробному заводі в Італії

На нафтопереробному заводі, розташованому неподалік Флоренції, стався потужний вибух. За попередніми даними, загинули як мінімум двоє людей, вісім отримали поранення, ще четверо вважаються зниклими безвісти. Інцидент стався на італійському заводі, що належить енергетичній компанії Eni, про це пише CNN.

«Eni підтверджує, що пожежа спалахнула сьогодні вранці на паливному складі в Каленцано», – йдеться в заяві компанії, додаючи, що пожежа була обмежена зоною завантаження і «жодним чином не вплинула на резервуарний парк. Причини перевіряються».

На підприємстві у Італії стався потужний вибух

Відразу після вибуху жителі різних районів Флоренції почули сильний шум, а також помітили густий чорний дим, що здіймається в небо. Влада закликала мешканців тримати вікна закритими через небезпеку задимлення.

«Наразі ведуться роботи з гасіння. За даними влади, на місці працюють пожежники, рятувальники та поліція», – йдеться в інформації.

«Вся Тоскана об’єднана в скорботі через трагедію, яка сталася сьогодні в Каленцано», – заявив губернатор регіону Еудженіо Джані у своєму Telegram. Місцева влада оголосила дводенну жалобу за загиблими.