«Вашій доньці потрібна операція». У Києві шахраї виманили у пенсіонерки 380 тис. грн

34-річну уродженку Рівненської області вже затримали у Житомирі, у неї вилучили 60 тисяч гривень, які передали потерпілій

Одній із фігуранток загрожує 8 років тюрми

У Києві шахраї ошукали літню жінку на понад 380 тисяч гривень, попросивши гроші «на операцію» для її доньки у Німеччині. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 73-річній жінці зателефонували невідомі, які представились лікарями, й заявили, що її донька потрапила в ДТП. Псевдолікарі розповіли, що «донька» потребує термінової операції, яку проводять лише у Німеччині.

«Повіривши у цю історію, пенсіонерка передала жінці, яка прийшла за грошима, усі свої заощадження в гривнях, доларах та євро – загалом понад 380 тисяч гривень. Лише після цього потерпіла зателефонувала родичам та зрозуміла, що її ошукали», – йдеться у повідомленні.

Одну з шахраїв, 34-річну уродженку Рівненської області, вже затримали у Житомирі. У неї вилучили 60 тисяч гривень, які передали потерпілій.

фото: Київська міська прокуратура

Фігурантка розповіла, що забирала гроші у пенсіонерки за завданням невідомого, який запропонував їй таку роботу. Отримані гроші вона нібито переказала на рахунок замовника.

Жінці повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Нині поліція шукає спільників жінки, а їй самій обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо суд визнає фігурантку винною, їй загрожує 8 років тюрми.

фото: Київська міська прокуратура

Слідство ведеться за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, у Києві троє жінок та їхній спільник-водій обкрадали квартири літніх людей під виглядом працівників газової служби. Від дій зловмисників постраждало щонайменше троє літніх мешканців столиці.

Окрім того, з початку 2024 року в Київській області зафіксовано 18 кримінальних правопорушень, пов’язаних із підпалом автомобілів військовослужбовців ЗСУ, релейних шаф на залізничних коліях та розміщенням вибухових пристроїв з уражаючими елементами. Це удвічі більше в порівнянні із минулим роком.

До слова, у Кривому Розі місцевий мешканець викрав з банківського рахунку військового 460 тис. гривень. Зловмисник вийняв з телефона потерпілого сім-карту, отримав доступ до його особистого кабінету у банківському додатку та здійснив переказ на свій рахунок.