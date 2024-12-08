Патрульні покарали водія, який ганяв Києвом зі швидкістю 200 км/год

У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год

Столичні правоохоронці виявили автомобіль Mercedes-Benz , який рухався містом зі швидкістю 202 км/год. Порушника та винесли на водія постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км/год) КУпАП. Про це інформує Патрульна поліція Києва.

Як зауважили правоохоронці, згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП – перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год – тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень, а більше як на 50 км/год – 1700 гривень.

«Також нагадуємо керманичам, що у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год», – ідеться у повідомленні правоохоронців.

Раніше у Києві сталася смертельна ДТП за участі п’яного 24-річного водія та його 19-річного пасажира. Винуватці аварії втекли з місця події, але правоохоронці їх невдовзі розшукали.

Нагадаємо, у Вінниці на вулиці Данила Галицького водій Nissan Leaf збив жінку на нерегульованому пішохідному переході, внаслідок чого постраждалу госпіталізували. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження, а автомобіль помістили на арештмайданчик. Про це інформують у поліції.



Також Суд відправив на два місяці під варту 19-річного хлопця, якого поліція називає винуватцем аварії у Дніпрі, де загинула 10-річна дівчинка.

Так, у Дніпрі сталася автокатастрофа. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW в районі зупинки громадського транспорту «Дитячій комбінат» допустив зіткнення з автомобілем Ford.

Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано.

Згодом слідчі повідомили 19-річному водію BMW про підозру у скоєнні смертельної ДТП у Дніпрі. Також підозру оголошено неповнолітньому пасажиру цього авто.

У межах розслідування кримінального провадження поліція встановила маршрут руху автомобіля BMW до вчинення смертельної аварії. Також встановлені відеозаписи з камер спостереження, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Призначено ряд експертиз, серед яких – молекулярно-генетична.