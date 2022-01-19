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    На Донбасі знайдений застреленим контрактник

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    Молодий чоловік звів рахунки з життям - На Донбасі знайдений застреленим контрактник
    Молодий чоловік звів рахунки з життям
    фото з відкритих джерел

    Загинув 23-річний військовий із Кіровоградщини

    У Луганській області знайшли застреленим контрактника 1998 року народження. Про це інформує Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.

    Хлопець був родом з села Новогригорівка Друга Кіровоградської області. За версією слідства, боєць покінчив життя самогубством.

    «Попередньо встановлено, що військовослужбовець покінчив життя самогубством шляхом пострілу у підборіддя з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби», – йдеться в повідомленні.

    Було відкрито кримінальне провадження. Розглядаються також інші версії, зокрема: умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

    Нагадаємо, на Донеччині 9 січня виявили мертвим 18-річного військовослужбовця-контрактника.

    Зазначимо, 3 січня на Донеччині загинув військовий-контрактник: підозрюють самогубство.

    Восени повідомлялося, що у навчальному центрі «Десна» застрелився військовий.

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    Теги: прокуратура вбивство військові чоловік
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    На Донбасі знайдений застреленим контрактник