На Донбасі знайдений застреленим контрактник

Загинув 23-річний військовий із Кіровоградщини

У Луганській області знайшли застреленим контрактника 1998 року народження. Про це інформує Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.

Хлопець був родом з села Новогригорівка Друга Кіровоградської області. За версією слідства, боєць покінчив життя самогубством.

«Попередньо встановлено, що військовослужбовець покінчив життя самогубством шляхом пострілу у підборіддя з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби», – йдеться в повідомленні.

Було відкрито кримінальне провадження. Розглядаються також інші версії, зокрема: умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Нагадаємо, на Донеччині 9 січня виявили мертвим 18-річного військовослужбовця-контрактника.

Зазначимо, 3 січня на Донеччині загинув військовий-контрактник: підозрюють самогубство.

Восени повідомлялося, що у навчальному центрі «Десна» застрелився військовий.

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