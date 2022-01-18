Молодого іранського боксера засудили до страти через участь у протестах

Спортсмена визнали винним у руйнуванні урядових будівель

Чемпіона Ірану з боксу Мохаммада Джавада Вафаеї-Сані засудили до смертної кари за участь у протестах 2019 року. Його визнали винним у підпалі та руйнуванні урядових будівель. Про це повідомив у Twitter його адвокат.

Користувачі соціальних мереж закликали владу врятувати його життя. Молодий боксер є чемпіоном Ірану серед юніорів.

Смертний вирок йому винесено трохи більше, ніж через рік після страти іншого відомого спортсмена – національного чемпіона з боротьби. У вересні 2020 року 27-річного Навида Афкарі повісили. До страти він скаржився, що його під тортурами змусили зізнатися в участі у протестах проти влади та вбивстві силовика.

У січні 2021 року стратили 30-річного борця Мехді Алі Хоссейні. Та на відміну від справи Афкарі, звинувачення проти Хоссейні були за вбивство під час вуличної бійки. Відтак не мали політичного підґрунтя.