  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    На Волині співробітниця банку привласнила кошти клієнтів

    • Розсилка
    На Волині співробітниця банку привласнила кошти клієнтів

    Від протиправних дій співробітниці банку постраждали близько 10 підприємців

    У Волинській області співробітниця банку привласнювала гроші з рахунків клієнтів. За допомогою підробки документів вона заволоділа 370 тисяч гривень.

    Про це повідомляє сайт Національної поліції.

    28-річна працівниця банку підробляла документи, за допомогою чого переводила кошти клієнтів на підконтрольний фіктивний рахунок і далі обготівковувала гроші.

    В оселі зловмисниці правоохоронці, за участі бійців роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції області, провели санкціоновані обшуки.

    Фігурантці оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч.2 ст 366 Кримінального кодексу України.

    Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення.

    гроші документи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies