Вчителька з Вінниці допомагала чоловікам втекти за кордон: деталі схеми

Педагогині загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років

Повідомлено про підозру вчительці одного із Вінницьких ліцеїв в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

Підозрюється, що 57-річна педагогиня, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, пообіцяла організувати незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України до Молдови.

Зустрівшись з бажаючим покинути Україну, зловмисниця провела інструктаж щодо незаконного переправлення чоловіка через державний кордон України. Таку «послугу» підозрювана оцінила у $16 тис. Під час передачі обумовлених коштів жінку затримали правоохоронці.

Наразі вирішується питання про застосування стосовно підозрюваної запобіжного заходу у виді тримання під вартою. За інкримінований злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

До слова, у Києві правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України, та 28-річному киянину, який скористався його послугами.