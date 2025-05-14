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Вчителька з Вінниці допомагала чоловікам втекти за кордон: деталі схеми

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вчителька з Вінниці допомагала чоловікам втекти за кордон: деталі схеми
фото: Вінницька обласна прокуратура

Педагогині загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років

Повідомлено про підозру вчительці одного із Вінницьких ліцеїв в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

Підозрюється, що 57-річна педагогиня, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, пообіцяла організувати незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України до Молдови.

Вчителька з Вінниці допомагала чоловікам втекти за кордон: деталі схеми фото 1

Зустрівшись з бажаючим покинути Україну, зловмисниця провела інструктаж щодо незаконного переправлення чоловіка через державний кордон України. Таку «послугу» підозрювана оцінила у $16 тис. Під час передачі обумовлених коштів жінку затримали правоохоронці.

Наразі вирішується питання про застосування стосовно підозрюваної запобіжного заходу у виді тримання під вартою. За інкримінований злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

До слова, у Києві правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України, та 28-річному киянину, який скористався його послугами.

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Теги: Вінниця підозра ухилянти

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