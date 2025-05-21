Фінляндія активно будує паркан на кордоні з Росією

Паркан складається з металевої огорожі заввишки 3,5 метра, увінчаної метровим рулоном колючого дроту, і обладнаний камерами, датчиками, гучномовцями та освітленням

Завершення будівництва очікується до кінця 2026 року

Фінляндія завершила перші 35 кілометрів паркану, який вона будує на закритому східному кордоні з Росією. Будівництво має на меті зупинити мігрантів, що намагаються перетнути межу через лісисту місцевість. Як передає «Главком», про це пише Reuters з посиланням на фінських прикордонників.

Будівництво паркану, який зрештою покриватиме 200 км із загальної довжини кордону в 1 344 км, розпочалося минулого року у відповідь на потік мігрантів через Росію у 2023 році, який Гельсінкі вважає навмисно організованим Москвою.

«Головна мета цього паркану – контроль за великою масою людей, якщо вони намагатимуться потрапити з Росії до Фінляндії», – сказав агентству Reuters заступник командувача прикордонного округу Південно-Східної Фінляндії Антті Вірта.

Паркан складається з металевої огорожі заввишки 3,5 метра, увінчаної метровим рулоном колючого дроту, і обладнаний камерами, датчиками, гучномовцями та освітленням. За даними Прикордонної служби Фінляндії, завершення будівництва очікується до кінця 2026 року.

Нагадаємо, Польща планує незабаром завершити спорудження стіни на кордоні з Білоруссю, щоб зупинити приплив мігрантів. Про це пише Financial Times.

«Польща має на меті завершити будівництво стіни на кордоні та закрити кордон з Білоруссю до літа наступного року, щоб зупинити наплив мігрантів, що Варшава називає гібридною війною Росії», – йдеться у статті.

Також на початку листопада 2024 року у Польщі розпочалося будівництво оборонних укріплень «Східний щит», який передбачає створення військової інфраструктури на кордоні з Білоруссю та Росією. Проєкт, вартістю 10 млрд злотих або $2,55 млрд, співфінансується з фондів ЄС і має завершитися до 2028 року, з метою протидії загрозам з боку Білорусі та Росії.

До слова, з початку 2024 року на польсько-білоруському кордоні постраждали 63 військовослужбовці через агресивні дії нелегальних мігрантів, які намагалися проникнути на територію Польщі.