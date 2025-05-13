Заступник мера одного з міст на Харківщині не повернувся із відрядження до Чехії

Олексій Корпан – заступник Лозівського міського голови. Двічі балотувався до Верховної ради від Комуністичної партії України і не був обраний

Мер міста розповів, що його заступник мав повернутися з відрядження до 9 травня та 12 травня вже вийти на роботу

Заступник міського голови Лозової на Харківщині Олексій Корпан не повернувся із відрядження до Чехії та не виходить на зв’язок. Як передає «Главком», це підтвердив у відеозверненні у фейсбуці міський голова Сергій Зеленський.

«Третій день непорозуміння, чутки ширяться про мого заступника Олексія Корпана, що він нібито втік за кордон. Тож повідомляю: на початку травня він виїхав у відрядження в республіку Чехія з питань співпраці та надання нашій громаді обладнання для первинної медицини. З сьомого числа він перестав бути на зв’язку. Вчора з’явився в інших (соціальних - ред.) мережах. На дзвінки не відповідає», – зазначив Зеленський.

За його словами, оцінку діям посадовця дадуть правоохоронці.

«Безумовно, якщо він зрадив нашу державу – в голові у мене це не вкладається, – правоохоронні органи будуть займатися цим питанням. Все буде у правовому полі», – зазначив Зеленський.

У коментарі Суспільному Зеленський розповів, що Корпан мав повернутися з відрядження до 9 травня та 12 травня вже вийти на роботу.

«Поїхав у Прагу на конференцію. Там була Перша леді, я мав їхати, але мій стан здоров'я не дозволив. Заступник з медицини був у відпустці, секретар міської ради був у шведів, два заступники в мене невиїзні, бо вони вже літні. Ухвалили рішення [доручити] йому, і поїхав він представляти Лозівщину», – говорить міський голова.

Олексій Корпан (праворуч) у відрядження у Чехії фото: Сергій Зеленський/Facebook

Що відомо про посадовця?

Олексій Корпан – заступник Лозівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Він народився 9 вересня 1975 року. Згідно з інформацією на порталі «Чесно» двічі балотувався до Верховної ради від Комуністичної партії України і не був обраний. Майже 11 років очолював Лиманівку (Панютине) на Харківщині.

У вересні 2018 році Корпана призначили заступником міського голови Лозової. На сесії міськради, на якій ухвалювали рішення ветеран АТО Володимир Полешко поклав на трибуну свої медалі зі словами, що не хоче показувати свої нагороди перед «цією особою».

Тоді призначення Корпана на посаду свого заступника Сергій Зеленський прокоментував так: «Формуючи команду, я надаю перевагу людям, які розуміють, що роблять. Якби я не був у ньому впевнений і бачив у ньому сепаратиста, бачив би в ньому проросійську людину, антиукраїнську, я б його не призначав. Так, він комуніст у душі, але це не заважає йому працювати на благо суспільства. Якщо я почую хоч одне слово проти України, я йому вирву язика і звільню з посади».

Лозовська громада – одна з найбільших в Україні (4,6% від площі всієї Харківської області). За даними міськради, громада прийняла 13 тис. переселенців, протягом повномасштабної війни зазнала 30 ракетних ударів. Росіяни зруйнували палац культури, ліцей, були пошкоджені близько 300 багатоквартирних і приватних будинків, 50 об’єктів критичної інфраструктури, 52 об’єкти соціальної сфери.

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