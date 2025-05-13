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У Вінниці поліцейські врятували поранену козулю (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Вінниці поліцейські врятували поранену козулю (фото)
Тварина була знесилена і не могла рухатися, але поліцейські їй допомогли
фото: Патрульна поліція Вінницької області

Патрульні доправили козулю до центру реабілітації диких тварин

Інспектори Дмитро Лебедовський та Катерина Кордон під час патрулювання об’їзного шосе Вінниці врятували поранену козулю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Вінницької області.

Правоохоронці зазначають, що у тварини була зламана нога.

У Вінниці поліцейські врятували поранену козулю (фото) фото 1

«Тварина була знесилена і не могла рухатися. Після закінчення робочої зміни патрульні на власному автомобілі доправили козулю до центру реабілітації диких тварин у Хмельницькому, де їй надали допомогу та взяли під опіку», – йдеться у повідомленні.

У Вінниці поліцейські врятували поранену козулю (фото) фото 2

Патрульна поліція підсумувала: «Друзі, творити добро – дуже просто».

Нагадаємо, що в одному з сіл Чернігівщини двоє лелек опинилися в пастці. Однак надзвичайники врятували їх.

Раніше 18 лютого на затоці Собаче гирло в Оболонському районі Києва рятувальники врятували собаку, який провалився під лід. За словами рятувальників, пес побачив лебедя та кинувся до нього. Як наслідок, тонкий лід не витримав і чотирилапий опинився у крижаній воді. Знесилений пес не мав сил вибратися самотужки. На допомогу тварині вчасно підоспіли водолази ДСНС.

Теги: поліція тварини Вінниця

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