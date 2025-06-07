Прикордонники заявили про зростання черг: «Краківець» і «Шегині» перевантажені
Літній сезон на кордоні Львівщини: прикордонники очікують до 40% більше подорожуючих
З початком літніх канікул та активізацією туристичного сезону, на кордоні України з Польщею очікується суттєве зростання пасажиропотоку через пункти пропуску у Львівській області. Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону заявляють, що кількість мандрівників збільшиться до 40% у порівнянні зі звичайними показниками, пише «Главком»
Де чекати черг і коли краще перетинати кордон?
Прикордонники попереджають, що «Краківець» та «Шегині» будуть найзавантаженішими пунктами пропуску, особливо на виїзд з України. Натомість, «Рава-Руська», «Грушів» та «Угринів» матимуть середній рівень завантаження. Тим, хто хоче мінімізувати час у дорозі, радять обирати «Нижанковичі» та «Смільниця», де очікується найменше навантаження.
Щодо оптимального часу для перетину кордону:
- Для виїзду з України краще обирати будні дні, бажано у ранкові або пізньовечірні години, коли навантаження найменше.
- Для в’їзду до України вихідні дні є кращим варіантом.
Варто врахувати, що у пункті пропуску «Шегині» тривають масштабні ремонтно-модернізаційні роботи. Прокладання інженерних мереж та демонтаж старого дорожнього покриття тимчасово обмежують рух легкового та вантажного транспорту, зокрема на виїзд з України. Це може значно збільшити час очікування.
Нагадаємо, підполковника однієї з військових частин на Львівщині затримали за підозрою в організації незаконного перетину державного кордону за гроші. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.
За інформацією слідства, офіцер запропонував батькові призовника «допомогу» в уникненні мобілізації. Сума винагороди, яку він вимагав, становила 15 тисяч євро. Він пообіцяв організувати безпечний виїзд сина за межі України без ризику бути зупиненим чи затриманим на кордоні.
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