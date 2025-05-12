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На кордоні з Польщею – новий протест? Прикордонники звернулися до українців

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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На кордоні з Польщею – новий протест? Прикордонники звернулися до українців
Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу пропускатимуть безперешкодно
фото ілюстративне з відкритих джерел

Пропуск вантажівок, ймовірно, буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд

Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку. Як передає «Главком», про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні, 12 травня, може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку «Дорогуськ», що навпроти українського пункту пропуску «Ягодин». 

Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу пропускатимуть безперешкодно. Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж чотирьох місяців. 

«Станом на зараз рух вантажних автомобілів здійснюється без змін, однак просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через «Ягодин – Дорогуськ». ДПСУ додатково інформуватиме про ситуацію на цьому напрямку», – додали прикордонники.

Нагадаємо, польські перевізники повідомили про проведення акції протесту біля пункту пропуску «Дорогуськ». Він є одним з ключових на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Комітет захисту транспортних перевізників та роботодавців.

Поляки хочуть провести протест через незадоволення умовами роботи та доходами. Перевізники звинувачують українських колег у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Як відомо, блокада польсько-українського кордону, з невеликими перервами, почалася на початку листопада 2023 року. У ній брали участь, крім фермерів, також перевізники.

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною розпочалися масштабні акції протесту польських аграріїв. Польські фермери, блокуючи дороги для руху вантажівок, протестували проти, як вони стверджують, надмірного імпорту українських продуктів на польський ринок.

У листопаді того ж року польські фермери погрожували заблокувати весь кордон з Україною.

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Теги: протест кордон прикордонники Держприкордонслужба

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