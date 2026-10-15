Відстрочка за $25 тис.: СБУ затримала високопосадовця Держмитслужби

За даними слідства, чиновник отримував до $25 тис. за працевлаштування військовозобов'язаних із подальшим оформленням відстрочки від мобілізації

Служба безпеки України викрила ймовірну корупційну схему працевлаштування військовозобов'язаних до Державної митної служби України та вступу абітурієнтів до профільного закладу вищої освіти. За результатами слідчих дій затримано одного з керівників кадрового підрозділу центрального апарату Держмитслужби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За інформацією правоохоронців, затриманий обіймав посаду заступника начальника одного з управлінь – начальника відділу Департаменту по роботі з персоналом Державної митної служби.

фото: СБУ

За інформацією з відкритих джерел, затриманим посадовцем є Олег Добрянський, який обіймає посаду заступника начальника Управління по роботі з персоналом центрального апарату Держмитслужби.

За версією слідства, посадовець організував механізм отримання неправомірної вигоди за сприяння у працевлаштуванні військовозобов'язаних чоловіків до штату Державної митної служби.

Після оформлення на роботу такі особи, як стверджують правоохоронці, мали отримувати відстрочку від призову під час мобілізації.

фото: СБУ

Вартість таких послуг становила $25 тис. Водночас у повідомленні правоохоронців не уточнюється, скільки саме осіб могли скористатися цією схемою та чи отримали вони фактичне бронювання від мобілізації.

Окрім працевлаштування до митних органів, затриманого підозрюють у сприянні вступу абітурієнтів до профільного університету. За матеріалами розслідування, для цього чиновник використовував особисті зв'язки серед керівництва навчального закладу. За таке сприяння, як стверджує слідство, він також вимагав неправомірну вигоду.

Співробітники СБУ провели комплекс оперативних і слідчих заходів, під час яких, за інформацією спецслужби, задокументували декілька етапів передачі неправомірної вигоди посадовцю.

Після збору доказів правоохоронці затримали чиновника. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Зазначені положення стосуються організації одержання неправомірної вигоди службовою особою, зокрема за обставин, що передбачають підвищену кримінальну відповідальність. У разі доведення вини в суді посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних у Державному науково-дослідному і проєктному інституті містобудування. За даними слідства, керівництво установи використовувало її статус об'єкта критичної інфраструктури для оформлення чоловікам відстрочки від мобілізації. Вартість таких послуг становила до $5 тис. на рік. Організатором схеми правоохоронці назвали 62-річного директора інституту