СБУ викрила на корупції двох високопосадовців обласних управлінь

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
СБУ викрила на корупції двох високопосадовців обласних управлінь
Спецслужба затримала обох організаторів оборудки та їхнього спільника
фото: СБУ

За даними слідства, підозрювані вимагали хабар у понад $600 тис. у керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ. За даними слідства, вони намагалися налагодити протиправну схему в Рівненській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спецслужбу.

Правоохоронці кажуть, що організатори схеми, використовуючи посередника як свою довірену особу, вимагали $620 тис. з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. За цю суму фігуранти обіцяли бізнесмену закрити кримінальне провадження, розпочате щодо його компанії раніше.

СБУ викрила на корупції двох високопосадовців обласних управлінь фото 1
Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали обох організаторів оборудки та їхнього спільника
Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали обох організаторів оборудки та їхнього спільника
фото: СБУ

«Самоочищення Служби – наш пріоритет. Ми продовжуємо викорінювати будь-які корупційні прояви, а учасників «схем» – регулярно притягувати до відповідальності. Сьогоднішнє затримання це лише підтверджує. Корупція неприпустима, а під час війни дорівнює державній зраді. І кожен, хто буде до неї причетний, отримає по заслугах», – каже очільник СБУ Євгеній Хмара.

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали обох організаторів оборудки та їхнього спільника «на гарячому» під час передачі понад $270 тис. При обшуках у фігурантів вилучено смартфони із доказами незаконної діяльності.

Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна
Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна
фото: СБУ

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна». Глава держави заявив про перші затримання.

До слова, 23 лютого НАБУ і САП викрили та затримали працівника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди у розмірі $68 тис. 

Буковина: кандидат на посаду судді Антикорупційного суду отримав підозру в хабарництві
Буковина: кандидат на посаду судді Антикорупційного суду отримав підозру в хабарництві
СБУ викрила на корупції двох високопосадовців обласних управлінь
СБУ викрила на корупції двох високопосадовців обласних управлінь
БЕБ викрило підпільну фабрику сигарет на Черкащині
БЕБ викрило підпільну фабрику сигарет на Черкащині
Коригував удари росіян по Дніпру: СБУ викрила дезертира
Коригував удари росіян по Дніпру: СБУ викрила дезертира
У Івано-Франківську мати підлітка потрапила під суд, бо її син приніс на урок біології пікантний предмет
У Івано-Франківську мати підлітка потрапила під суд, бо її син приніс на урок біології пікантний предмет
Жорстоке побиття судді у Дніпрі: поліція повідомила подробиці
Жорстоке побиття судді у Дніпрі: поліція повідомила подробиці

