На звільненій Херсонщині правоохоронці почали виявляти тіла убитих окупантами людей

Правоохоронці виявили тіла цивільних, які загинули під час окупації Херсонщини

Правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини РФ відносно цивільного населення на деокупованих територіях Херсонської області

Під час чергового огляду місцевості у селищі Бериславського району у погребі правоохоронці виявили рештки тіл людей. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

За попередніми даними, тіла належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації населеного пункту.

«При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа. Рештки загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи», – йдеться у повідомленні.

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Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, міноборони України офіційно повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

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