Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Загадкові менеджери» Зеленського: хто ці люди? Адвокат Порошенка почав слідство

Віталій Тараненко
glavcom.ua
«Загадкові менеджери» Зеленського: хто ці люди? Адвокат Порошенка почав слідство
Верховний суд захистив президента, який утаємничив імена своїх креативних менеджерів, без яких «буде менше ППО»
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Офіс президента відмовив захиснику Порошенка в інформації. Що вирішив суд?

Столичний адвокат Ігор Головань оскаржує у Великій палаті Верховного суду рішення суду першої інстанції, який став на бік президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, 19 грудня 2023 року позивач надіслав до Офісу інформаційний запит, у якому просив надати відомості про прізвища і посади «п’яти-шести менеджерів» президента. За кілька годин перед цим глава держави Володимир Зеленський під час пресконференції заявив ЗМІ: «Що стосується моєї команди, якщо я позбавляюсь своєї команди, у мене вона невелика, п’ять-шість менеджерів, то ми стаємо з вами слабкішими, буде менше ППО, буде менше допомоги».

«Загадкові менеджери» Зеленського: хто ці люди? Адвокат Порошенка почав слідство фото 1
витяг із судового реєстру

У своєму запиті Головань пояснив: оприлюднена інформація Зеленським містить суспільний інтерес. Тим паче, твердив адвокат, керманич країни озвучив суспільству неповні дані про своїх «п’ять-шість менеджерів». Головань, апелюючи до слів Зеленського, зауважив, що згадані менеджери суттєво впливають на обороноздатність держави та безпеку людей, які в цій державі живуть.

27 грудня Офіс президента відмовив Ігорю Голованю у задоволенні запиту. Посилаючись на норми закону про доступ до публічної інформації, посадовець Банкової наголосив: Головань фактично просив надати роз’яснення/тлумачення заяв, слів, виступу президента України, а не заздалегідь зафіксованої будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформації, яка перебуває у володінні суб’єкта владних повноважень. У суді представник Офісу президента додав, що підставою для відмови у наданні запитуваної інформації було не тільки недотримання вимог до оформлення запиту, а те, що запит позивача не стосувався публічної інформації, якої має чи може володіти глава держави як її розпорядник.

Верховний суд, який розглянув позов Ігоря Голованя до президента, розтлумачив: інформаційний запит, який відповідає вимогам оформлення, але передбачає створення чогось нового, невластивого чи такого, що виходить за рамки компетенції розпорядника публічної інформації, – це «вже не про «доступ» до публічної інформації, а про «створення» затребуваної (бажаної) інформації…». Звідси, вважає суд, подання інформаційного запиту не може диктувати державному органу як розпоряднику інформації здійснення невластивих йому функцій. Адже у такому разі це суперечитиме не тільки приписам закону про доступ до публічної інформації, а й статті 19 Конституції (органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами).

«Вимагати надання інформації з покликанням на почуту під час пресконференції відповідь глави держави, це, по суті, нівелювати інститут президента України як такий у системі публічної влади, чого, на думку колегії суддів, не можна допускати», – сказано у рішенні Верховного суду.

Наразі Велика палата Верховного суду відвела Ігорю Голованю десять днів на усунення недоліків поданої апеляційної скарги. Зокрема, скаржник не додав документа про сплату судового збору.

Як відомо, Ігор Головань є керуючим партнером адвокатського об’єднання «Головань і партнери» і захищає колишнього президента України, нині народного депутата Петра Порошенка у гучних кримінальних провадженнях.

Як повідомляв «Главком», експрезидент Петро Порошенко судився із чинним главою держави Володимиром Зеленський через указ щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану. Однак справу програв. оскільки пропустив шестимісячний термін на оскарження Указу Зеленського.

Читайте також: Порошенко повертається. Історія «державної зради» експрезидента в деталях
Теги: Петро Порошенко суд війна Володимир Зеленський президент Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В українських правоохоронців можуть виникнути проблеми, якщо раптом олігарх утече до Кіпру, громадянином якого він є
Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
23 квiтня, 08:31
Анатолій Шкрібляк про підтримку військових компанією «Добродія Фудз»
Анатолій Шкрібляк про підтримку військових компанією «Добродія Фудз» реклама
25 квiтня, 16:03
Україна провела четвертий раунд переговорів з США щодо підписання угоди про гарантії безпеки
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36
Березневе опитування демонструє, що 87% росіян схвалюють керівництво Путіна, а 76% – підтримують війну в Україні
Росіяни змирилися із війною Путіна в Україні – Bloomberg
7 травня, 16:58
У бригаді запевнили, що звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими
115 бригаду звинуватили у краху оборони в Очеретиному: військові відповіли
2 травня, 22:21
Зеленський звільнив з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки та призначив нового заступника
Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки
13 травня, 18:17
У Харкові було чутно вибух
У Харкові було чутно вибух
11 травня, 21:30
Володимир Зеленський у 2023 році на зустрічі із Прем’єр-міністром Республіки Словенія Робертом Голобом
Україна домовилася про підписання безпекової угоди зі ще однією країною
17 травня, 20:29
Президент Ірану загинув під час аварії
«Делікатний момент»: американські журналісти вказали на дивний збіг у аварії гвинтокрила президента Ірану
Вчора, 08:18

Політика

Правоохоронці проводять обшуки в Державній судовій адміністрації України
Правоохоронці проводять обшуки в Державній судовій адміністрації України
НАЗК перевірило третину посадовців керівного складу військкоматів
НАЗК перевірило третину посадовців керівного складу військкоматів
«Загадкові менеджери» Зеленського: хто ці люди? Адвокат Порошенка почав слідство
«Загадкові менеджери» Зеленського: хто ці люди? Адвокат Порошенка почав слідство
Відключення електроенергії. Міненерго звернулося до бізнесу з пропозицією
Відключення електроенергії. Міненерго звернулося до бізнесу з пропозицією
Податок на народжуваність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
Податок на народжуваність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт (оновлено)
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт (оновлено)
11K
Міноборони пояснило, що чекає на військовозобов'язаних після оновлення даних
7345
85-річчя у Палаці «Україна». Хто прийшов вітати легендарного керівника Ансамблю Вірського (фото)
6897
Олігарх Новинський взяв участь у освяченні російського храму на Кіпрі
6453
Податок на народжуваність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
6022
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua