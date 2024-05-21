«Загадкові менеджери» Зеленського: хто ці люди? Адвокат Порошенка почав слідство

Верховний суд захистив президента, який утаємничив імена своїх креативних менеджерів, без яких «буде менше ППО»

Офіс президента відмовив захиснику Порошенка в інформації. Що вирішив суд?

Столичний адвокат Ігор Головань оскаржує у Великій палаті Верховного суду рішення суду першої інстанції, який став на бік президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, 19 грудня 2023 року позивач надіслав до Офісу інформаційний запит, у якому просив надати відомості про прізвища і посади «п’яти-шести менеджерів» президента. За кілька годин перед цим глава держави Володимир Зеленський під час пресконференції заявив ЗМІ: «Що стосується моєї команди, якщо я позбавляюсь своєї команди, у мене вона невелика, п’ять-шість менеджерів, то ми стаємо з вами слабкішими, буде менше ППО, буде менше допомоги».

витяг із судового реєстру

У своєму запиті Головань пояснив: оприлюднена інформація Зеленським містить суспільний інтерес. Тим паче, твердив адвокат, керманич країни озвучив суспільству неповні дані про своїх «п’ять-шість менеджерів». Головань, апелюючи до слів Зеленського, зауважив, що згадані менеджери суттєво впливають на обороноздатність держави та безпеку людей, які в цій державі живуть.

27 грудня Офіс президента відмовив Ігорю Голованю у задоволенні запиту. Посилаючись на норми закону про доступ до публічної інформації, посадовець Банкової наголосив: Головань фактично просив надати роз’яснення/тлумачення заяв, слів, виступу президента України, а не заздалегідь зафіксованої будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформації, яка перебуває у володінні суб’єкта владних повноважень. У суді представник Офісу президента додав, що підставою для відмови у наданні запитуваної інформації було не тільки недотримання вимог до оформлення запиту, а те, що запит позивача не стосувався публічної інформації, якої має чи може володіти глава держави як її розпорядник.

Верховний суд, який розглянув позов Ігоря Голованя до президента, розтлумачив: інформаційний запит, який відповідає вимогам оформлення, але передбачає створення чогось нового, невластивого чи такого, що виходить за рамки компетенції розпорядника публічної інформації, – це «вже не про «доступ» до публічної інформації, а про «створення» затребуваної (бажаної) інформації…». Звідси, вважає суд, подання інформаційного запиту не може диктувати державному органу як розпоряднику інформації здійснення невластивих йому функцій. Адже у такому разі це суперечитиме не тільки приписам закону про доступ до публічної інформації, а й статті 19 Конституції (органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами).

«Вимагати надання інформації з покликанням на почуту під час пресконференції відповідь глави держави, це, по суті, нівелювати інститут президента України як такий у системі публічної влади, чого, на думку колегії суддів, не можна допускати», – сказано у рішенні Верховного суду.

Наразі Велика палата Верховного суду відвела Ігорю Голованю десять днів на усунення недоліків поданої апеляційної скарги. Зокрема, скаржник не додав документа про сплату судового збору.

Як відомо, Ігор Головань є керуючим партнером адвокатського об’єднання «Головань і партнери» і захищає колишнього президента України, нині народного депутата Петра Порошенка у гучних кримінальних провадженнях.

Як повідомляв «Главком», експрезидент Петро Порошенко судився із чинним главою держави Володимиром Зеленський через указ щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану. Однак справу програв. оскільки пропустив шестимісячний термін на оскарження Указу Зеленського.