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Зеленський: На фронті мають домінувати не російські авіабомби, а українська ініціатива

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський: На фронті мають домінувати не російські авіабомби, а українська ініціатива
Президент: Дуже розраховуємо на оперативність постачання від Сполучених Штатів – це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта
фото: Офіс президента України

Україні потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості українських воїнів – Зеленський

Сьогодні, 30 квітня, у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив деталі наради із Олександром Сирським та Рустемом Умєровим щодо ситуації на фронті, а також про особливості міжнародної співпраці.

«Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику – щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій – і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань. Була доповідь Головкома Олександра Сирського, ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї та комунікацію з партнерами», – наголосив президент.

За його словами, Україні потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості українських воїнів. Гарант зауважив, що на фронті «мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а наша, українська ініціатива – наша ППО, наша артилерія, наші дрони». Зеленський додав, що у цьому напрямку активно працює українське виробництво.

«Дуже розраховуємо на оперативність постачання від Сполучених Штатів – це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватися будь-де на окупованій території, а також у нашій силі – у силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Купʼянському… На півдні держави. Всюди, де Росія тисне, і де ми її маємо витіснити. І також усюди, де можуть бути нові ударні загрози», – наголосив гарант.

Також президент повідомив, що сьогодні була доповідь прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. На ній було обговорено деталі щодо постачання зброї та снарядів. 

«Детально проговорили сьогодні й підготовку до першого Саміту миру, роботу, зокрема, з державами Глобального Півдня: урядовці, наші дипломати, Офіс Президента – усі разом працюватимуть, щоб якнайбільше лідерів та народів могли проявити себе у роботі щодо миру», – зауважив очільник держави.

Наприкінці звернення Володимир Зеленський проінформував, що з українського боку вже все готово до фактичного відкриття переговорів про вступ України у Європейський Союз у червні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський разом із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зустрілися у Києві з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО. 

До слова, основними критеріями потужності української армії є, перехоплення ініціативи над ворогом, а також розгортання наступальних дій. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом.

Читайте також: Зеленський пояснив, як можна зірвати російські наступальні плани
Теги: Європейський союз Офіс президента президент Володимир Зеленський росія

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