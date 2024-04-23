Затримано коригувальника, який хотів навести російські ракети на базу «Кракена»

Для здійснення атаки росіяни планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500

Служба безпеки затримала ще одного коригувальника ракетно-бомбових ударів Росії по Харкову. Зловмисник намагався виявити локації спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це 23 квітня повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановили слідчі, для здійснення атаки росіяни планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500.

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«Щоб навести їх на ціль, ворожий коригувальник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки і передав йому координати», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримали вдома, у нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою.

Листування рашиста з куратором з російської розвідки фото пресцентр СБУ

Листування рашиста з куратором з російської розвідки фото пресцентр СБУ

Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нової повітряної атаки країни-агресора.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник Росії. На початку квітня цього року окупанти залучили його до співпраці через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі.

Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування Сил оборони. Крім того зловмисник «втемну» випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де він працював продавцем.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, 22 квітня Служба безпеки України затримала у Києві росіянина, який готував ракетно-дронові атаки РФ на пункти базування протиповітряної оборони Збройних сил України, зокрема на зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Patriot. Про це повідомляє пресслужбаСБУ.

«Серед основних цілей ворога були радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ППО, які захищають столичний регіон. Фігурант мав знайти це озброєння та скоригувати по ньому ворожий вогонь», – ідеться у повідомленні.

Таке завдання він отримав від російської воєнної розвідки, на яку почав працювати ще під час проживання у Мурманську до повномасштабної агресії.