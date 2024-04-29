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Telegram відновив роботу українських офіційних чат-ботів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Telegram відновив роботу українських офіційних чат-ботів
фото: Depositphotos

Боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також Мінцифри «єВорог» знову працюють

Telegram відновив роботу офіційних українських чат-ботів, які протидіяли Росії. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зокрема, йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог».

Як повідомлялося, Telegram заблокував низку українських офіційних чат-ботів, зокрема «Головний бот розвідки». «Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, зокрема «Головний бот розвідки». Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало», – йдеться в повідомленні Головного управління розвідки України.

Нагадаємо, месенджер Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів, повідомила пресслужба Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

До слова, блокування месенджером Telegram низки українських офіційних чат-ботів є атакою російських спецслужб і це сталося через те, що ФСБ «нагнули» Дурова. Про це заявив народний депутат Ярослав Юрчишин. За його словами, відгук у соцмережах про те, що Telegram заблокував урядові чат-боти через критику компанії з боку української влади є необґрунтованим.

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Теги: СБУ Україна Telegram мессенджер Міністерство цифрової трансформації України ГУР

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