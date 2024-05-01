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Зеленський змінив низку очільників обласних управлінь СБУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський змінив низку очільників обласних управлінь СБУ
Зеленський провів кадрові зміни в обласних управліннях Служби безпеки України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський змінив очільників управлінь СБУ в чотирьох областях України

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в обласних управліннях Служби безпеки України. Про це йдеться в указах Зеленського.

Указом №258/2024 було звільнено Нєвєдрова Дмитра з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. А вже указом №259/2024 Нєвєдрова призначено на аналогічну посаду у Дніпропетровській області.

Указом №260/2024 було звільнено Кононенка Сергія з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області. А указом №261/2024 Кононенка призначено на аналогічну посаду в Закарпатській області.

Указом №262/2024 було звільнено Рудницького Івана з посади начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області. Наступним указом №263/2024  Рудницького призначено на аналогічну посаду у Волинській області.

Указом №264/2024 було звільнено Лисененка Миколу з посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області. А вже указом №265/2024  його було призначено на аналогічну посаду в Миколаївській області.

Зеленський змінив керівників обласних управлінь СБУ
Зеленський змінив керівників обласних управлінь СБУ
скріншот

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Семенченка з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

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Теги: СБУ президент звільнення Володимир Зеленський

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